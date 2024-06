Tour de France 2024, Remco Evenepoel svela i suoi obiettivi nella Grande Boucle e su Pogacar…

Il conto alla rovescia sta per terminare il Grand Départ di Firenze è ormai prossimo. Prenderà il via dall’Italia l’edizione 2024 del Tour de France. La grande corsa a tappe più importante dal mondo sta per prendersi la scena in un’estate molto speciale per il territorio francese, pensando ai Giochi Olimpici di Parigi posteriori alla Grande Boucle.

Tanti i personaggi attesi e ci si chiede se lo sloveno Tadej Pogacar, dominatore assoluto del Giro d’Italia di quest’anno, saprà realizzare la magica doppietta. Tra chi cercherà di contrastare l’asso della UAE Team Emirates ci sarà anche Remco Evenepoel. Il corridore della Soudal Quick-Step non ha voluto sbilanciarsi troppo ai microfoni dei giornalisti.

”Per me sarà un successo vincere almeno una tappa e arrivare a Nizza, spero di restare fino alla fine nel gruppo dei migliori, il Tour è una prova lunga, lotterò ma ci siamo preparati bene’‘, ha detto Evenepoel. Il belga, classe 2000,può vantare nel proprio palmares due affermazioni alla Liegi-Bastogne-Liegi (2022 e 2023) e una vittoria nella Vuelta a España del 2022, parlando di grandi corse a tappe, senza dimenticare i titoli mondiali nella prova a cronometro del 2023 a Glasgow e in quella in linea del 2022 a Wollongong, in Australia.

Nel suo caso, parliamo della prima partecipazione al Tour: “La nostra squadra non è favorita, però è composta da tanti colleghi esperti e quindi siamo al sicuro. Il mio obiettivo è mettermi alla prova e lottare per la sopravvivenza. Se Pogacar è imbattibile? Penso che lo sia, sarà molto duro superarlo, farò comunque tutto il possibile per vincere almeno qualche tappa“, ha concluso Evenepoel.