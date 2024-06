Tour de France 2024: Giulio Ciccone tra l’obiettivo di una tappa e il sogno di bissare la maglia a pois

La gioia più importante per l’Italia al Tour de France 2023 l’ha portata sicuramente Giulio Ciccone con la bellissima conquista della Maglia a Pois. Nella prossima edizione della Grande Boucle, che scatterà dal Bel Paese sabato, l’abruzzese sarà nuovamente una delle carte più importanti per la nazionale azzurra.

L’obiettivo è ovviamente quello di un successo di tappa: lo scalatore della Lidl-Trek l’ha sfiorato per due volte, centrando la piazza d’onore sia a Laruns l’anno scorso che a La Planche des Belles Filles nel 2019. Le occasioni non mancano e lo stato di forma non sembra assolutamente malvagio, dopo i tanti problemi avuti ad inizio stagione che gli hanno fatto perdere la chance di giocarsi le proprie carte al Giro d’Italia.

Il bis per la Maglia a Pois? Non sarà facile: come abbiamo visto nella passata edizione lottare per una classifica del genere comporta un consumo di energie veramente estremo e dunque limita il corridore nel lottare per gli altri obiettivi.

Come dichiarato da alcuni addetti ai lavori e, vista anche l’assenza di Tao Geoghegan Hart, Ciccone potrebbe addirittura pensare di fare classifica. Le cronometro non sono lunghissime e soprattutto non sono piatte, di salite invece ce ne sono tantissime. Che sia questo il vero obiettivo, puntando magari alla top-10?