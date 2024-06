Tour de France 2024: Alberto Bettiol scalda le gambe in vista di una Olimpiade da capitano

Il Tour de France 2024 non sarà ricco di protagonisti in chiave italiana, visto che per la classifica generale non ci sono azzurri in grado di lottare forse neanche per la top-10 e nelle volate manca Jonathan Milan che avrebbe potuto battagliare in ogni sprint. Bisognerà puntare alle tappe ed il corridore più atteso è sicuramente Alberto Bettiol.

La forma è eccellente, l’aveva dimostrato nelle ultime uscite e l’ha confermato ieri con il capolavoro davanti al suo pubblico per andarsi a prendere la Maglia Tricolore ai Campionati Italiani in linea. Sarà bellissimo vedere sulle strade di Francia l’azzurro battagliare con la bandiera sulle spalle.

L’obiettivo è quello sicuramente di andare all’attacco, cercare le fughe giuste, magari giocarsela anche con i vari Wout van Aert, Mads Pedersen e Mathieu van der Poel nelle occasioni per uomini da classiche (e ce ne saranno diverse).

Gli occhi però sono puntati verso fine luglio: ci sono le Olimpiadi e c’è Tokyo da riscattare, con i crampi che bloccarono il toscano nel momento decisivo. A Parigi sarà il capitano della nazionale di Daniele Bennati e dovrà assolutamente dare tutto per provare a sognare le medaglie.