Tour de France 2024, Alberto Bettiol: “Abbiamo sbagliato qualcosa in corsa”

Era uno dei più attesi, Alberto Bettiol. Il campione italiano voleva provare a lasciare un segno nella prima tappa del Tour de France, la prima frazione nel Bel Paese da Firenze a Rimini, ma alla fine non è riuscito ad andare oltre un decimo posto.

“Sono contento per come mi sono sentito, per il calore avvertito in tutta la giornata – afferma Bettiol ai microfoni di Tuttobiciweb – è stata una giornata unica che ricorderò sempre. La corsa? Un po’ di rabbia c’è: Bardet e van den Broek sono stati bravi, noi forse abbiamo sbagliato a far muovere Healy e avremmo fatto meglio a tirare più a fondo. Ma le corse sono così“.

“Sapevamo che la giornata sarebbe andata in questo modo, con un ritmo forte ma non eccessivo. Siamo al Tour, il livello è alto, siamo arrivati quasi in cinquanta in volata. In una qualsiasi altra corsa a tappe con questo percorso, trovi corridori ovunque. Avremmo meritato di più ma devo essere fiducioso, possiamo divertirci. Domani? Penso che per me sia difficile“.