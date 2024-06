Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lonato: 19 azzurri al via

Contingente che sfiora quello massimo per l’Italia nella tappa casalinga della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, in programma dal 12 al 18 giugno a Lonato del Garda, ultimo appuntamento internazionale di rilievo prima delle Olimpiadi di Parigi 2024: saranno 19 i tiratori azzurri al via su 20 slot a disposizione.

Nel trap individuale (12-13 giugno) saranno al via tra gli uomini Gianmarco Barletta, Massimo Fabbrizi, Emanuele Iezzi, Daniele Resca e Diego Valeri, mentre tra le donne saranno in gara Diana Ghilarducci, Alessia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa, Erica Sessa e Silvana Stanco.

Nello skeet individuale (15-16-17 giugno) prenderanno parte alla prova maschile Tammaro Cassandro, Erik Pittini, Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi, mentre nella prova femminile gareggeranno Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini e Martina Maruzzo.

Nello skeet a coppie miste (18 giugno), infine, saranno in gara Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, anche se non è stata ancora comunicata la composizione delle due formazioni azzurre al via.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA COPPA DEL MONDO

BACOSI Diana 1343 W 13 JUL 1983 Skeet Women / Skeet Mixed Team

BARLETTA Gianmarco 1344 M 22 AUG 2002 Trap Men

BARTOLOMEI Martina 1345 W 9 DEC 1990 Skeet Women / Skeet Mixed Team

BONGINI Sara 1346 W 14 JUL 2002 Skeet Women

CASSANDRO Tammaro 1347 M 5 APR 1993 Skeet Men / Skeet Mixed Team

FABBRIZI Massimo 1348 M 27 AUG 1977 Trap Men

GHILARDUCCI Diana 1349 W 23 JUL 1999 Trap Women

IEZZI Alessia 1350 W 23 JUL 1996 Trap Women

IEZZI Emanuele 1351 M 16 OCT 2002 Trap Men

MARUZZO Martina 1352 W 13 JUL 1993 Skeet Women

PALMITESSA Maria Lucia 1353 W 13 OCT 1998 Trap Women

PITTINI Erik 1354 M 21 SEP 1997 Skeet Men

RESCA Daniele 1355 M 21 AUG 1986 Trap Men

ROSSETTI Gabriele 1356 M 7 MAR 1995 Skeet Men / Skeet Mixed Team

SDRUCCIOLI Elia 1357 M 15 JUL 1998 Skeet Men

SESSA Erica 1358 W 17 NOV 1998 Trap Women

SODI Niccolo 1359 M 7 JUN 1998 Skeet Men

STANCO Silvana 1360 W 6 JAN 1993 Trap Women

VALERI Diego 1361 M 29 OCT 1996 Trap Men