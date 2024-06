Tiro a volo, Diana Bacosi lotta per l’ingresso in finale nella Coppa del Mondo di Lonato dopo 100 piattelli

Diana Bacosi continua a lottare per l’ingresso in finale nella tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Lonato: nello skeet femminile, dopo quattro delle cinque serie di qualificazione previste, l’azzurra si attesta al settimo posto assieme ad altre tre tiratrici a quota 95/100.

Al comando, con 97/100, la coppia composta dalla statunitense Dania Jo Vizzi e dalla svedese Victoria Larsson, seguita, a quota 96/100, dl quartetto al terzo posto composto dalle statunitensi Samantha Simonton ed Austen Jewell Smith, dall’atleta individuale neutrale Arina Kuznetsova e dalla peruviana Daniella Borda Olaechea.

Indietro le altre italiane al via: si trova nel gruppo di dieci tiratrici al 22° posto Martina Maruzzo, a quota 92/100, mentre fa parte del terzetto al 34° posto con 90/100 Martina Bartolomei, infine si attesta a quota in 45ma posizione solitaria, a quota 87/100, Sara Bongini, in gara solo per il ranking.

CLASSIFICA SKEET FEMMINILE DOPO 100 PIATTELLI

1 1746 VIZZI Dania Jo USA 23 25 25 24 97

2 1666 LARSSON Victoria SWE 24 25 24 24 97

3 1742 SIMONTON Samantha USA 22 25 24 25 96

4 1585 KUZNETSOVA Arina AIN 23 24 25 24 96

5 1743 SMITH Austen Jewell USA 25 23 25 23 96

6 1510 BORDA OLAECHEA Daniella PER 25 24 24 23 96

7 1343 BACOSI Diana ITA 23 24 24 24 95

8 1590 TURULO Daria AIN 25 24 22 24 95

9 1317 SEKHON Ganemat IND 25 22 25 23 95

10 1379 SADAKBAYEVA Adel KAZ 25 24 23 23 95

11 1078 GAO Jinmei CHN 23 22 25 24 94

12 1644 BARTEKOVA Danka SVK 23 23 24 24 94

13 1266 UMHOEFER Valentina GER 24 25 21 24 94

14 1237 RUSSELL Madeleine Zarina GBR 24 23 24 23 94

15 1069 CROVETTO CHADID Francisca CHI 24 24 24 22 94 CB:22

16 1081 JIANG Yiting CHN 24 24 24 22 94 CB:5

17 1460 RODRIGUEZ Gabriela MEX 23 23 23 24 93 CB:13

18 1260 MESSERSCHMIDT Nadine GER 23 23 23 24 93 CB:1

19 1727 NAUMENKO Viktoriia UKR 23 24 22 24 93

20 1234 NORTON Bethany Lilian GBR 22 24 24 23 93

21 1124 SUMOVA Barbora CZE 24 24 22 23 93

22 1119 KUCEROVA Martina CZE 22 23 24 23 92 CB:6

23 1085 WEI Meng CHN 22 23 24 23 92 CB:1

24 1210 BATTAULT Noemie FRA 24 23 22 23 92

25 1648 HOCKOVA Vanesa SVK 23 22 25 22 92

26 1725 MALOVICHKO Iryna UKR 22 24 24 22 92

27 1352 MARUZZO Martina ITA 24 23 23 22 92 CB:15

28 1411 AL SHAMAA Eman KUW 24 23 23 22 92 CB:3

29 1244 BOIARSHINOVA Elizaveta GEO 25 23 22 22 92

30 1656 STIBRAVA Monika SVK 23 24 24 21 92

31 1589 SHARAPOVA Arina AIN 24 23 25 20 92

32 1276 KATZOURAKI Emmanouela GRE 22 24 23 22 91

33 1649 KOPCANOVA Lucia SVK 24 23 24 20 91 RPO

34 1022 JONES Aislin AUS 21 23 22 24 90

35 1378 SABEKOVA Diana KAZ 24 22 21 23 90

36 1345 BARTOLOMEI Martina ITA 21 23 24 22 90

37 1304 CHAUHAN Maheshwari IND 24 20 20 25 89

38 1498 TIPPLE Chloe NZL 22 21 22 24 89

39 1107 NIKOLAOU Konstantia CYP 22 23 22 22 89

40 1647 HOCKOVA Miroslava SVK 23 20 22 23 88 RPO

41 1305 DHILLON Raiza IND 24 22 20 22 88

42 1373 ORYNBAY Assem KAZ 21 22 24 21 88

43 1389 JANG Kookhee KOR 24 20 23 21 88

44 1192 HEINONEN Marjut FIN 23 21 24 20 88

45 1346 BONGINI Sara ITA 22 21 22 22 87 RPO

46 1569 AL SHARSHANI Reem QAT 21 21 22 21 85

47 1117 BRAVENCOVA Natalie CZE 23 20 22 20 85

48 1263 REICHERT Eva-Tamara GER 21 20 19 24 84

49 1705 CAN Sena TUR 19 19 23 22 83

50 1151 ABOUSHOKKA Amira EGY 22 21 18 21 82

51 1062 BOYD Madeleine Lieselotte CAN 19 20 23 20 82

52 1277 MARKANTONAKI Anna Maria GRE 20 21 20 20 81

53 1421 ZVAIGZNE Zane LAT 20 19 21 19 79

54 1419 UPELNIECE Santa LAT 18 19 20 19 76

55 1553 BERMUDEZ LATORRE Paola PUR 18 21 18 18 75

56 1380 SOROKINA Angelina KAZ 16 22 19 15 72 RPO