Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2024: Sodi e Pittini nel gruppo di testa, ma sono in gara solo per il ranking

Proseguono le qualificazioni dello skeet maschile della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Lonato: dopo 100 dei 125 piattelli regolamentari due azzurri sono nel gruppo di testa, ma entrambi sono in gara solo per il ranking. Si tratta di Niccolò Sodi ed Erik Pittini, appaiati a quota 99/100.

In testa alla gara, con lo score appena citato, c’è un gruppo di 9 tiratori, dei quali 3, però, non potranno comunque avere accesso alla finale: oltre ai due azzurri, infatti, anche il ceco Tomas Nydrle è in gara solo per il ranking.

I sei tiratori che al momento sarebbero qualificati per la finale, invece, sono il cileno Hector Andres Flores Barahona, il danese Jesper Hansen, l’argentino Federico Gil, lo statunitense Conner Lynn Prince, il qatariota Rashid Saleh Al-Athba ed il transalpino Eric Delaunay.

Più indietro, ed ormai irrimediabilmente staccati, gli altri tre azzurri in gara, coloro che invece avrebbero potuto disputare la finale in caso di ingresso tra i migliori sei: nel gruppo al 17° posto c’è Elia Sdruccioli, a quota 97/100, mentre fanno parte del plotone al 38° posto con 95/100 sia Tammaro Cassandro che Gabriele Rossetti.

CLASSIFICA SKEET MASCHILE DOPO 100 PIATTELLI

1 1070 FLORES BARAHONA Hector Andres CHI 25 24 25 25 99 CB:75

2 1121 NYDRLE Tomas CZE 25 24 25 25 99 CB:63 RPO

3 1134 HANSEN Jesper DEN 25 24 25 25 99 CB:55

4 1014 GIL Federico ARG 25 25 24 25 99 CB:35

5 1354 PITTINI Erik ITA 25 25 24 25 99 CB:31 RPO

6 1359 SODI Niccolò ITA 25 25 25 24 99 CB:16 RPO

7 1740 PRINCE Conner Lynn USA 25 25 25 24 99 CB:10

8 1563 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 25 25 25 24 99 CB:3

8 1215 DELAUNAY Eric FRA 25 25 25 24 99

10 1273 CHALKIADAKIS Charalambos GRE 24 24 25 25 98 CB:65

11 1420 UPELNIEKS Dainis LAT 24 24 25 25 98 CB:61

12 1071 MARTINEZ ARAVENA Matias Ignacio CHI 25 24 24 25 98

13 1190 AHOKAS Samuli FIN 25 25 23 25 98 RPO

14 1665 JANSSON Henrik SWE 25 24 25 24 98

15 1736 HANCOCK Vincent USA 25 25 24 24 98 CB:22

16 1726 MILCHEV Mikola UKR 25 25 24 24 98 CB:12

17 1744 TAYLOR Dustin USA 24 23 25 25 97

18 1122 PROKOP Radek CZE 24 24 24 25 97 CB:39 RPO

19 1125 TOMECEK Jakub CZE 24 24 24 25 97 CB:30

20 1063 CURRAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron CAN 25 23 24 25 97

21 1083 MA Chenglong CHN 25 24 23 25 97 CB:33

22 1357 SDRUCCIOLI Elia ITA 25 24 23 25 97 CB:28 CB:44

23 1688 LEE Meng Yuan TPE 25 24 23 25 97 CB:35

24 1318 SHEIKH Sheeraz IND 25 25 22 25 97

25 1160 MEHELBA Azmy EGY 23 25 25 24 97

26 1315 NARUKA Anant Jeet Singh IND 25 23 25 24 97

27 1123 SLAVICEK Milos CZE 25 24 25 23 97

28 1082 LYU Jianlin CHN 25 25 24 23 97

29 1157 IBRAHIM Omar Hesham Seifallah Mohamed EGY 24 23 24 25 96

30 1724 KOBZARUK Andriy UKR 24 24 23 25 96

31 1184 VELLESTE Reino EST 24 25 23 24 96

32 1193 KALLIOINEN Eetu FIN 24 24 25 23 96

33 1233 LLEWELLIN Ben GBR 25 23 25 23 96

34 1278 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 24 25 24 23 96

35 1466 ATTARD Marlon MLT 24 25 25 22 96

36 1232 KILLANDER Karl Frederick GBR 25 24 25 22 96 CB:13

37 1226 BROOKER-SMITH Mitchell GBR 25 24 25 22 96 CB:4 RPO

38 1347 CASSANDRO Tammaro ITA 23 24 23 25 95

39 1256 HAASE Felix GER 23 24 24 24 95

40 1105 KONSTANTINOU Dimitris CYP 23 25 23 24 95

41 1020 BELL Joshua AUS 25 23 23 24 95 CB:23

42 1201 TAKANEN Tommi FIN 25 23 23 24 95 CB:17

43 1356 ROSSETTI Gabriele ITA 24 24 24 23 95

44 1718 BIN FUTAIS Saif UAE 24 25 23 23 95 CB:16

45 1202 VALLIONIEMI Timi FIN 24 25 23 23 95 CB:3

46 1097 GRANIC Pavao CRO 25 24 23 23 95

47 1517 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 24 25 24 22 95

48 1669 SVENSSON Marcus SWE 24 25 25 21 95

49 1408 ALRASHIDI Abdullah KUW 25 25 24 21 95

50 1285 BERMUDEZ LABBE Sebastian GUA 21 24 24 25 94

51 1489 ENGEN Jorgen NOR 24 22 24 24 94

52 1717 ALMAKTOUM Saeed UAE 24 23 23 24 94

53 1275 GEROCHRISTOS Panagiotis GRE 24 24 22 24 94 RPO

54 1108 PONTIKIS Andreas CYP 24 25 21 24 94

55 1288 ROMERO JUAREZ Santiago GUA 25 25 20 24 94

56 1382 YECHSHENKO Eduard KAZ 21 25 25 23 94

57 1728 RAGULIA Ivan UKR 23 23 25 23 94

58 1436 RACINSKAS Ronaldas LTU 24 23 24 23 94

59 1279 MITAS Efthimios GRE 24 24 23 23 94 CB:14

60 1218 PETIT Emmanuel FRA 24 24 23 23 94 CB:11 RPO

61 1716 AHMAD Mohamed UAE 24 23 25 22 94 CB:5

62 1668 NILSSON Stefan SWE 24 23 25 22 94 CB:3

63 1264 SCHREIER Tilo GER 21 24 23 25 93

64 1228 ECCLESTON Arran Colin GBR 23 22 24 24 93

65 1368 ASSADI Rakhim KAZ 23 24 22 24 93 RPO

66 1034 KUNTSCHIK Sebastian AUT 24 23 22 24 93

67 1255 HAAGA Vincent GER 21 24 25 23 93

68 1248 STARTSEV Yaroslav GEO 25 25 20 23 93

69 1110 VASILIOU Nicolas CYP 23 24 24 22 93 CB:3

70 1390 KIM Minsu KOR 23 24 24 22 93 CB:1

71 1183 JUERISSON Peeter EST 24 24 24 21 93

72 1245 KAPANADZE Levan GEO 24 25 24 20 93

73 1525 ENRIQUEZ Enrique Leandro PHI 22 21 24 25 92

74 1377 POCHIVALOV Maxim KAZ 22 23 23 24 92 RPO

75 1531 SALHE Jorge Antonio PLE 22 24 22 24 92

76 1375 PENKOV Ilya KAZ 25 23 20 24 92

77 1565 AL-ATTIYA Nasser QAT 21 24 24 23 92

78 1274 FRANTZESKAKIS Nikolaos GRE 23 22 24 23 92 RPO

79 1080 HAN Xu CHN 22 24 23 23 92

80 1410 ALSAAD Abdulaziz KUW 25 22 22 23 92

81 1437 VAITEKUNAS Tomas LTU 23 24 23 22 92

82 1247 KVATADZE Givi GEO 24 24 24 20 92 RPO

83 1127 VOBR Bohumil CZE 24 22 21 24 91

84 1430 SARKIS Samer LBN 23 24 20 24 91

85 1516 MAYORGA ESPINOZA Neptali Santiago PER 21 22 25 23 91 RPO

86 1652 NEMETH Ladislav SVK 22 23 24 22 91

87 1246 KVATADZE David GEO 23 24 22 22 91

88 1564 AL-ATIAYA A-Aziz QAT 25 23 22 21 91 RPO

89 1418 KENINS Roberts LAT 25 24 22 20 91

90 1336 SVAVARSSON Hakon ISL 21 24 21 24 90

91 1311 KHAN Mairaj Ahmad IND 24 22 20 24 90

92 1158 LABIB Seif EGY 22 22 23 23 90 RPO

93 1469 FARRUGIA Clive MLT 21 24 22 23 90

94 1397 ABDULAIZIZ AL SAUD Hrh Prince Saud Alhassan KSA 23 23 21 23 90

95 1217 LEJEUNE Nicolas FRA 22 23 23 22 90

96 1173 MIELGO MONEO Jose Maria ESP 24 21 23 22 90

97 1212 CLOITRE Remi FRA 23 23 22 22 90

98 1296 JAKO Attila HUN 21 23 21 24 89

99 1316 SANYASHI Kuldeep IND 21 22 24 22 89 RPO

100 1576 CARBUNARU Stefan ROU 23 21 23 22 89

101 1470 SCIBERRAS Liam MLT 22 23 22 22 89

102 1337 UZUREAU Arnor Logi ISL 23 22 22 22 89

103 1663 BINNERMARK Mark Erik SWE 25 22 21 21 89 RPO

104 1515 GIHA Nicolas PER 23 23 23 20 89

105 1567 AL-ISHAQ Ali Ahmed A O QAT 23 21 21 23 88 RPO

106 1587 SEMENENKO Anatolii AIN 23 22 20 23 88

107 1518 QAHHAT METWASI Khalid PER 22 21 23 22 88

108 1320 THAKUR Arjun IND 21 23 22 22 88 RPO

109 1335 LEIFSSON Jakob Thor ISL 24 21 22 21 88

110 1403 ALDAIHANI Mohammad KUW 21 21 21 24 87

111 1596 RAMLAOUI Hassane SEN 20 21 23 23 87

112 1035 LOHBERGER Daniel AUT 23 22 19 23 87

113 1038 SCHNEIDER Benjamin AUT 25 21 20 21 87

114 1575 ATTIA Alexander-Victor ROU 23 22 25 17 87

115 1155 ELAISH Abdelrahman EGY 22 21 20 23 86

116 1383 ZAVODILENKO Vladislav KAZ 21 22 21 22 86

117 1561 AL-ATHBA Masoud Saleh QAT 20 23 21 21 85

118 1182 EIN Karl Peeter EST 19 21 23 21 84

119 1032 FEILHAMMER Martin AUT 22 21 20 20 83 RPO

120 1297 SOMOGYI Arpad HUN 23 20 19 20 82

121 1682 NEKVAPIL Matthew THA 22 21 16 19 78

DNS 1054 GEORGIEV Georgi BUL DNS

DNS 1055 KIRILOV Iliya BUL DNS

DNS 1491 WATNDAL Erik NOR DNS