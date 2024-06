Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2024: nello skeet misto sesti Bacosi/Cassandro e noni Bartolomei/Rossetti

Si chiude a Lonato la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo: nello skeet misto si registrano il sesto posto per la coppia azzurra formata da Diana Bacosi e Tammaro Cassandro e la nona piazza per l’altro duo italiano composto da Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti.

Nella finale per il primo posto Stati Uniti 1 di Vincent Hancock ed Austen Jewell Smith piega il Kuwait di Abdullah Alrashidi ed Eman Al Shamaa dopo i 48 piattelli regolamentari con il punteggio di 44-41 (7-7, 8-7, 7-6, 8-7, 8-7, 6-7).

Nella finale per il terzo posto la Svezia di Marcus Svensson e Victoria Larsson regola Stati Uniti 2 di Conner Lynn Prince e Dania Jo Vizzi al termine delle 6 serie previste con lo score di 45-42 (8-8, 7-6, 8-5, 7-7, 7-8, 8-8).

Fuori nelle qualificazioni entrambe le coppie azzurre al via: sesto posto per Italia 2 di Diana Bacosi e Tammaro Cassandro, eliminati allo shoot-off per il quarto posto da Stati Uniti 2 e Georgia dopo il 145/150 delle tre serie previste, nona piazza per Italia 1 di Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti con 143/150.