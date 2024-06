Tiro a volo, Daniele Resca secondo nel trap maschile in Coppa del Mondo a Lonato!

Primo podio per l’Italia nella tappa casalinga della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo: a Lonato, dopo il quinto posto di Silvana Stanco tra le donne, Daniele Resca conquista la piazza d’onore nel trap maschile alle spalle del britannico Matthew John Coward Holley.

Nella finale, al termine dei 50 piattelli regolamentari, la vittoria va al britannico Matthew John Coward Holley, che batte il padrone di casa italiano Daniele Resca con lo score di 47-45, mentre il terzo posto va al cinese Yu Haicheng, eliminato a quota 34/40.

Resta ai piedi del podio l’indiano Bhowneesh Mendiratta, quarto con 29/35, mentre si ferma in quinta posizione l’australiano James Willett, fuori a quota 24/30, infine chiude in sesta piazza il croato Josip Glasnovic, eliminato con 20/25.

Molto indietro, nelle qualificazioni, tutti gli altri azzurri al via: 38° Diego Valeri con 116/125, 42° Emanuele Iezzi, in gara solo per il ranking, con il medesimo score del connazionale, 66° Massimo Fabbrizi a quota 113, 83° Gianmarco Barletta, in gara solo per il ranking, con 110.