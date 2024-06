Tiro a segno: si chiude nel segno della Germania la sesta giornata degli Europei 2024

Si chiude con il trionfo della Germania la sesta giornata dei Campionati Europei 2024 di tiro a segno, evento in fase di svolgimento in Croazia, precisamente in quel di Osijek. La compagine teutonica nello specifico ha dominato in lungo e in largo nell’ultima gara in programma, quella dedicata alla 50 m carabina 3 posizioni a due Junior, mettendo a referto una doppietta.

In una finale per l’oro tutta a trazione tedesca ad avere la meglio sono stati infatti Hannah Wehren e Nils Palberg, i quali si sono imposti per 16-4 sui connazionali Anna Marie Beulter e Justus Ott che, malgrado un inizio positivo, si sono dovuti arrendere alla supremazia dei rivali.

Derby anche nella finalina per il bronzo, stavolta per la Serbia. Nello specifico Aleksandra Haravan e Aleksa Rakonjac hanno arginato Emilja Ponjavic-Petar Erdei per 16-8. Ricordiamo che in questa prova non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.

Domani, lunedì 3 giugno, comincerà invece a Monaco di Baviera la tappa di Coppa del Mondo, ultima chiamata per le Olimpiadi di Parigi 2024.