Tiro a segno, Sofia Ceccarello cerca una complicata carta olimpica attraverso il ranking a Monaco di Baviera nella carabina 10 metri

Si apre a Monaco di Baviera, in Germania, l’ultima competizione valida per il ranking olimpico di tiro a segno, che si chiuderà ufficialmente domenica 9 giugno: nella tappa della Coppa del Mondo 2024 in terra teutonica, l’Italia, oltre alle concrete speranze di pass per Parigi 2024 attraverso la classifica nella pistola automatica con Massimo Spinella e nella carabina tre posizioni con Barbara Gambaro, nutre delle residue opportunità anche nella carabina da 10 metri con Sofia Ceccarello, tenuta in corsa dall’aritmetica comunque anche da 50 metri.

L’azzurra nella carabina ad aria compressa da 10 metri, dovrà però essere perfetta sia nelle qualificazioni che in finale, e sperare in qualche aiutino dalle dirette avversarie: per restare in corsa, la tiratrice italiana, al netto di future riallocazioni al momento impossibili da prevedere, in base a quelle che saranno le scelte dei Paesi che hanno conquistato dei pass olimpici nella specialità, dovrà sperare che l’australiana Charlotte Rose Bland non rientri tra le prime 50 della classifica a Monaco di Baviera. In questo modo non ci sarebbero atlete dell’Oceania eleggibili per la partecipazione ai Giochi e verrebbe riallocata la quota assegnata ai Campionati Oceanici all’Australia.

Nel caso in cui questa eventualità si verificasse, circostanza assolutamente verosimile, dato che saranno 148 le tiratrici in gara (verranno dunque assegnati 2000 punti alla vincitrice, fino a scalare ai 44 della 50ma classificata), diventerebbero quattro le quote da assegnare attraverso il ranking: la prima da regolamento, la seconda quale riallocazione della quota riservata al Paese ospitante, la terza quale riallocazione della quota ottenuta dagli Stati Uniti ai Mondiali 2022 e poi declinata, e la quarta, appunto, quale riallocazione della quota riservata all’Oceania.

Guardando alle atlete eleggibili, attualmente sono già aritmeticamente certe, anche nel caso in cui dovessero rimanere tre i pass da assegnare tramite la classifica, di ottenere la carta olimpica nominale la polacca Aneta Stankiewicz e la magiara Eszter Meszaros. Ceccarello, però, ha bisogno che le carte da assegnare siano quattro perché anche la terza classificata, la nipponica Misaki Nobata, è irraggiungibile in graduatoria per l’azzurra, che invece dovrà fare la propria corsa sulla tiratrice di Singapore, Tan Fernel Qian Ni, quarta con un margine di oltre 1000 punti su Ceccarello (1054, ovvero il divario tra i 6038 dell’asiatica ed i 4984 dell’azzurra). Davanti all’italiana, però, ci sono anche l’altra nipponica Shiori Hirata (5766) e le romene Laura-Georgeta Ilie (5753) e Roxana Sidi (5250). L’impresa dunque si preannuncia ardua.

RANKING OLIMPICO CARABINA 10 METRI FEMMINILE

(Atlete eleggibili) – Pass da assegnare (al momento): 3 o 4 (a seconda del piazzamento a Monaco dell’australiana Charlotte Rose Bland) – 2000 punti da assegnare