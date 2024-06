Tiro a segno, Europei 2024: la Slovacchia si impone nella carabina 50 m da terra a due

La Slovacchia trionfa nella categoria carabina 50 m metri da terra a due, segmento che ha aperto la quinta giornata di competizioni ai Campionati Europei 2024 di tiro a segno, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Croazia, precisamente ad Osijek.

Una prova senza sbavature quella di Daniela Demjen Peskova e Ondreh Holko, abili a regolare con il punteggio di 17-0 la Repubblica Ceca 2 di Veronika Blazickova e Petr Nymbursky.

Sul gradino più basso del podio si è invece piazzata la Slovacchia 2, team composto da Miroslava Kyselova e Stefan Sulek che, nella finalina, ha regolato la Svizzera di Anja Senti e Sandro Greuter per 16-12.

Ricordiamo che in questo segmento non erano presenti rappresentanti della Nazionale italiana