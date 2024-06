Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: nella pistola femminile da 25 metri è 33ma Cristina Magnani

Prosegue a Monaco di Baviera, in Germania, la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, l’ultima prima della chiusura del ranking olimpico: nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile si impone la francese Camille Jedrzejewski, mentre la migliore delle azzurre è Cristina Magnani, 33ma.

La finale si decide allo shoot-off, con la transalpina Camille Jedrzejewski che supera la tedesca Doreen Vennekamp alla seconda serie di spareggio (3-3 e 5-3) dopo il 40-40 dei 50 colpi regolamentari. Sale sul gradino più basso del podio la sudcoreana Kim Yeji, terza con 35/45, mentre chiude quarta la statunitense Katelyn Morgan Abeln a quota 28/40.

Quinta piazza per la cinese Zhao Nan con 24/35, mentre in sesta posizione termina l’indiana Esha Singh a quota 20/30. Settimo posto per la sudcoreana Yang Jiin, eliminata allo shoot-off dalla cinese Zhao con 18/25, infine termina ottava l’austriaca Sylvia Steiner a quota 10/20.

Vengono eliminate nelle qualificazioni tutte le tre azzurre al via: chiude 33ma Cristina Magnani con 578/600, mentre si classifica 39ma Margherita Brigida Veccaro a quota 576, infine termina 65ma Chiara Giancamilli con 567.