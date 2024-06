Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: nella carabina da 10 metri non riesce la rimonta nel ranking olimpico a Sofia Ceccarello

Niente da fare per Sofia Ceccarello, alla ricerca di una difficile rimonta nel ranking olimpico della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile nell’ultima gara valida per la classifica, quella della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Monaco di Baviera, in Germania: ci sarà la riallocazione della quota riservata all’Oceania e le dirette rivali non hanno tirato fuori prestazioni monstre, ma l’azzurra non è andata oltre la 41ma posizione in qualifica. La migliore tra le italiane è stata Martina Ziviani, 17ma, mentre Barbara Gambaro è giunta 63ma.

In finale vince la cinese Huang Yuting, che beffa all’ultimo colpo, per un solo decimo di punto, la sudcoreana Ban Hyojin, battuta per 252.7 a 252.6, mentre chiude terza l’altra cinese Han Jiayu, eliminata con 231.4, infine resta ai piedi del podio l’altra sudcoreana Lee Eunseo, quarta con 209.4.

Quinto posto per la statunitense Mary Carolynn Tucker a quota 188.7, mentre termina in sesta posizione l’indiana Ramita Ramita a quota 166.3. Settima piazza per l’altra cinese Fan Xinyi con 145.4, infine esce all’ottavo posto la norvegese Jeanette Hegg Duestad a quota 123.8.

Fuori nelle qualificazioni le tre azzurre in gara: buona prestazione di Martina Ziviani, 17ma con 630.8, molto più indietro Sofia Ceccarello, 41ma a quota 628.9, e Barbara Gambaro, 63ma con 627.2. Per queste ultime due italiane ci sarà ancora una possibilità di qualificazione attraverso il ranking nella carabina sportiva tre posizioni da 50 metri, ma ci vorranno ben altre prestazioni per centrare l’obiettivo.