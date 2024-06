Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: nella pistola femminile da 10 metri domina la serba Zorana Arunovic

Prosegue la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, in corso a Monaco di Baviera, in Germania, l’ultima valida per il ranking olimpico: nella pistola ad aria compressa da 10 metri femminile si impone la serba Zorana Arunovic. Non c’erano italiane al via, dato che la qualificazione ai Giochi per le azzurre era ormai aritmeticamente impossibile.

Nella classica finale ad otto la serba Zorana Arunovic domina e si impone con 244.4, mentre la cinese Jiang Ranxin si accomoda alla piazza d’onore a quota 240.1. Eliminazione in terza piazza per l’altra cinese Li Xue con 217.0, mentre resta ai piedi del podio la sudcoreana Kim Yeji a quota 196.3.

Quinta posizione per la taiwanese Liu Heng Yu con 176.3, mentre la sesta piazza va alla slovena Manja Slak a quota 157.8. Settimo posto per l’iraniana Haniyeh Rostamiyan con 136.8, infine chiude in ottava posizione la turca Sevval Ilayda Tarhan a quota 116.5.