Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: Li Yuehong si impone nella pistola automatica, Riccardo Mazzetti 25°

Si è conclusa quest’oggi a Monaco di Baviera, in Germania, la gara riservata alla pistola automatica valida per la tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: ieri, al termine delle qualificazioni, era diventato ufficiale il pass olimpico nominale attraverso il ranking per Massimo Spinella, ma tutti gli azzurri in gara erano stati eliminati, con Riccardo Mazzetti, 25°, quale miglior tiratore italiano.

La finale odierna ribalta le gerarchie viste nelle qualificazioni: la vittoria va al cinese Li Yuehong, ieri sesto ed ultimo dei qualificati ed oggi al successo con 32/40, abile nel superare nel duello conclusivo il teutonico Christian Reitz, quinto nelle eliminatorie ma secondo nell’ultimo atto con 28/40.

Completa il podio il transalpino Clement Bessaguet, il quale si conferma in terza piazza con 25/35, mentre deve accontentarsi del quarto posto il tedesco Florian Peter, ieri in testa con tanto di record del mondo delle qualificazioni ed oggi eliminato a quota 19/30.

Quinta posizione per il ceco Matej Rampula, il quale era già aritmeticamente certo di staccare il biglietto per Parigi 2024 tramite la classifica, che legittima la qualificazione olimpica con l’ingresso nell’ultimo atto, ma si ferma a quota 16/25, infine è sesto il cinese Wang Xinjie, ieri secondo, ma oggi eliminato con 10/20.

Ieri inoltre erano rimasti fuori dall’ultimo atto i tre italiani al via, ovvero Riccardo Mazzetti, 25° a quota 579, Massimo Spinella, 29° con 577 (17x), ed Andrea Morassut, 30° con 577 (15x), ma per Spinella, come detto, era arrivata la qualificazione tramite ranking per i Giochi di Parigi 2024.