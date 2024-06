Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: Halvorsen vince nella carabina 3 posizioni, 50° Simon Weithaler

Si chiude a Monaco di Baviera, in Germania, la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: l’ultima finale in programma, quella della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, viene vinta dal norvegese Ole Martin Halvorsen. Fuori tra eliminatori e qualificazioni tutti gli azzurri in gara: il migliore è Simon Weithaler, 50°.

Nella finale ad otto si assiste ad un lungo testa a testa che alla fine premia il norvegese Ole Martin Halvorsen, il quale supera nel duello finale il magiaro Istvan Peni con il punteggio di 464.3 a 464.1, spuntandola per due soli decimi di punto. Terza piazza per l’altro norvegese Jon-Hermann Hegg con lo score di 449.9, mentre resta giù dal podio il ceco Jiri Privratsky, quarto con 440.9.

Quinta piazza per il cinese Liu Yukun a quota 431.2, mentre chiude in sesta posizione il kazako Konstantin Malinovskiy con 419.6. Settimo posto per il serbo Milutin Stefanovic, il quale esce subito di scena a quota 410.3, assieme all’indiano Aishwary Pratap Singh Tomar, ottavo con 408.9.

Eliminati nelle qualificazioni gli italiani Simon Weithaler, 50° con 583/600, Lorenzo Bacci, in gara solo per il ranking, 55° a quota 582 (27x), ed Edoardo Bonazzi, 59° con 582 (22x). Erano usciti nelle eliminatorie, invece, Danilo Dennis Sollazzo, 41° nella prima serie con 571/600 (erano 35 i posti in palio per la seconda fase su 53 atleti in gara), e Riccardo Armiraglio, in gara solo per il ranking, 39° nella seconda serie con 577/600 (sempre 35 i pass in palio su 53 tiratori).