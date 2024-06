Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: Seonaid McIntosh vince nella carabina tre posizioni, 44ª Barbara Gambaro

Prosegue la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno a Monaco di Baviera, in Germania: nella finale della carabina sportiva tre posizioni da 50 metri femminile domina la britannica Seonaid McIntosh, mentre già ieri, al termine delle qualificazioni, era diventato ufficiale il pass olimpico nominale attraverso la riallocazione tramite il ranking per Barbara Gambaro, 44ma, infine le altre due azzurre al via, Sofia Ceccarello e Martina Ziviani, erano uscite di scena addirittura mercoledì nelle eliminatorie.

La finale odierna viene ampiamente dominata dalla britannica Seonaid McIntosh, vittoriosa con punteggio di 466.7, davanti alla cinese Han Jiayu, che ieri aveva eguagliato il record del mondo delle qualificazioni con 596/600, alla piazza d’onore con lo score di 462.6. Sale sul gradino più basso del podio l’indiana Sift Kaur Samra, eliminata ad un colpo dal termine a quota 452.9 e beffata per appena un decimo di punto da Han.

Quarta posizione per l’altra cinese Zhang Qiongyue, uscita di scena con 442.7, battuta allo shoot-off dalla connazionale e preceduta per 0.1 dall’indiana in occasione della sua eliminazione. Quinto posto per la danese Rikke Maeng Ibsen con 431.5, sesta piazza per la norvegese Jeanette Hegg Duestad a quota 420.1, settima posizione per la mongola Yesugen Oyunbat con 409.8 ed ottavo ed ultimo posto per la statunitense Katie Lorraine Zaun con 408.8.

Va rimarcato come Barbara Gambaro abbia chiuso ieri nelle qualificazioni con una provvidenziale 44ma posizione a quota 586 (25x), piazzamento che le spalancherà le porte dei Giochi. Erano uscite di scena invece mercoledì nelle eliminatorie sia Sofia Ceccarello, al 43° posto nella prima serie su 52 tiratrici al via (erano 35 i posti in palio per le qualificazioni), sia Martina Ziviani, che nella seconda serie si era attestata al 41° posto (anche in questo caso erano 35 i posti in palio per il turno successivo su 52 atlete in gara).