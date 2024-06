Tennis: Samsonova, Rublev e Khachanov non parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nelle ultime ore si è cominciato a delineare in modo chiaro il quadro dei partecipanti chiamato a disputare il torneo di tennis valido per le Olimpiadi di Parigi 2024. Tra le tante conferme, non mancano anche le prime defezioni di peso. Oggi, sabato 15 giugno, non a caso sono arrivati tre forfait, legati al nome di Andrey Rublev, vincitore dell’oro nel doppio misto a Tokyo 2020, e di Karen Khachanov, argento nel singolare sempre nella scorsa edizione dei Giochi. A questi si aggiunge anche Liudmila Samsonova nel circuito femminile.

La conferma è arrivata da Shamil Tarpischev, Presidente della Federazione di tennis russa. Nebulose le motivazioni: se quella di Rublev, stando alle parole della madre del tennista rilasciate ai media, potrebbero essere legate a ragioni di natura fisica (il giocatore è reduce da una tonsillite che ha rallentato le sue prestazioni), quelle degli altri non sono state precisate.

La sensazione, secondo molti osservatori, è che si tratti di una mossa politica. Gli atleti russi e bielorussi infatti, visto l’attuale conflitto bellico tuttora in corso in Ucraina, per prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi come giocatori neutrali sono chiamati ad accettare alcune condizioni. Tra queste c’è anche il rispetto della Carta Olimpica, inclusa la “Missione di pace del movimento olimpico“.

Al momento non ci sono novità riguardante invece l’altro profilo russo di spicco, Daniil Medvedev, la cui partecipazione sembra al momento confermata, salvo ripensamenti.

