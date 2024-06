Tennis, il ranking aggiornato degli italiani: Sinner 1°, gli altri big azzurri stabili. Sale Sonego

Con Jannik Sinner sempre ben saldo al numero 1 del ranking ATP, dove rimarrà ancora almeno fino a tutte le Olimpiadi (che però i punti ATP e WTA non li assegnano per bizze reciproche con l’ITF) per meriti acquisiti, è il momento di dare uno sguardo al ranking degli italiani pre-Wimbledon.

Non ci sono grandissimi cambiamenti, se non un salto di tre posizioni di Lorenzo Sonego: di fatto l’ultima settimana prima dei Championships non ha prodotto particolari scossoni, anche perché il trasferimento degli azzurri verso la terra del terzo Slam dell’anno è spesso stato particolarmente veloce, quando non senza tornei.

Sarà un viaggio per dieci, compreso Mattia Bellucci. Del quale, va detto, il ranking non cambierà fino alla fine di Wimbledon, considerato che i punti delle qualificazioni vengono conteggiati insieme a quelli del tabellone principale, e dunque li vedremo nella sua casella alla data del 15 luglio.

Si registra intanto il dato di fatto di avere nove italiani in top 100. E sono tutti ben distribuiti: Sinner a parte, c’è la gioventù di Musetti, Arnaldi, Darderi, Cobolli e Nardi, gli anni centrali di Sonego e Berrettini, la sostanziale eternità di Fabio Fognini.

ATP, IL RANKING DEGLI ITALIANI AL 1° LUGLIO

1 Jannik Sinner 9890 (-)

25 Lorenzo Musetti 1620 (-)

35 Matteo Arnaldi 1245 (-)

37 Luciano Darderi 1236 (-)

48 Flavio Cobolli 980 (+1)

54 Lorenzo Sonego 881 (+3)

59 Matteo Berrettini 845 (+1)

75 Luca Nardi 760 (-2)

94 Fabio Fognini 635 (+3)

129 Stefano Napolitano 514 (+1)

132 Francesco Passaro 506 (-1)

135 Matteo Gigante 483 (-)

148 Mattia Bellucci 401 (+2)

153 Giulio Zeppieri 492 (+2)

158 Andrea Pellegrino 377