Superbike oggi in tv, GP Misano 2024: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming TV8 e Sky

Siamo pronti per far calare il sipario sul fine settimana del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale di superbike 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, dopo un sabato che ci ha regalato subito grandi emozioni, è tempo di una domenica che ci dirà molto sul prosieguo della stagione.

La giornata inizierà, come tradizione, con i 10 minuti del warm-up. Il turno mattutino prenderà il via alle ore 09.00 e darà modo ai piloti di mettere mano alle rispettive moto per l’ultima volta, dato che alle ore 11.00 sarà la volta della superpole race. Alle ore 14.00, infine, Gara-2.

Ieri in Gara-1 ha vinto Toprak Razgatlioglu che ha dominato la scena precedendo Nicolò Bulega e Alvaro Bautista con il turco che è salito in vetta alla classifica generale.

Come seguire l’evento in tv? Il GP di Misano della SBK sarà trasmesso (non il warm-up) su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport 1 (201) andranno in scena le due gare. Su TV8 (125 e 8 dgt) sarà disponibile Gara-2 in chiaro. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata.

PROGRAMMA ROUND EMILIA-ROMAGNA SBK 2024

Domenica 16 giugno

Ore 09.00-09.10 Warm-up

Ore 11.00 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-2

PROGRAMMA ROUND MISANO SBK: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) fatta eccezione per il warm-up. Su TV8 in chiaro Gara-2

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta scritta: OA Sport