Sport in tv oggi (venerdì 28 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 28 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Motorsport con la MotoGP e la F1 che terranno banco in questo week end. Inizieranno gli appuntamenti ad Assen (Paesi Bassi) e a Spielberg (Austria). Nella classe regina riprende il duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, ma attenzione all’inserimento di Marc Marquez che vorrà recitare il ruolo del terzo incomodo.

Nel Circus delle quattro ruote l’appuntamento in Stiria sarà quello in cui la Ferrari spera di trovare l’assetto giusto, dopo il deludente fine-settimana di Barcellona (Spagna). Tengono banco poi i tornei di tennis a precedere il grande appuntamento di Wimbledon, con il sorteggio che oggi catalizzerà l’attenzione. Jasmine Paolini sarà in semifinale a Eastbourne per continuare nell’avventura. In tutto questo, vedremo in azione la Nazionale italiana di volley maschile opposta alla Francia in Nations League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 28 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

00.00 Calcio, Copa America: Panama vs USA – Diretta tv su Sportitalia; in streaming su MOLA, App Sportitalia.

03.00 Calcio, Copa America: Uruguay vs Bolivia – Diretta tv su Sportitalia; in streaming su MOLA, App Sportitalia.

08.30 MotoE, GP Olanda: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

08.45 Rally, Mondiali 2024: seconda giornata in Polonia – Diretta streaming su Rally.Tv.

09.00 Canoa, Europei U23/juniores: seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Canoe Europe.

09.00 Moto3, GP Olanda: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Olanda: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Olanda: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Wimbledon, Sorteggio tabelloni singolare maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Surf, World League Championship Tour: settima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Kasatkina 2° match e inizio programma dalle 12.00)

12.25 MotoE, GP Olanda: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 F1, GP Austria: prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Innsbruck: semifinali boulder uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.15 Moto3, GP Olanda: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 Tennis, WTA Bad Homburg: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW.

14.00 Ciclismo femminile, Thuering Ladies Tour: quarta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.05 Moto2, GP Olanda: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Tennis, ATP Eastbourne: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.00 MotoGP, GP Olanda: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Tennis, ATP Maiorca: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

16.30 F1, GP Austria: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

17.00 Volley, Nations League: Italia vs Francia – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

17.05 MotoE, GP Olanda: Q1 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.25 MotoE, GP Olanda: Q2 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Ciclismo, Giro di Polonia: prima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

19.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Innsbruck: Finale boulder uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Golf, Rocket Mortage Classic: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

