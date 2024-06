Sport in tv oggi (martedì 25 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 25 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Giornata dedicata al tennis con le qualificazioni di Wimbledon che proseguono, al pari dei tornei di avvicinamento sull’erba. A Eastbourne, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego saranno protagonisti, mentre a Maiorca spetterà a Luciano Darderi confermarsi dopo quanto messo in mostra ieri.

Tengono banco gli Europei di calcio che si avvicinano alla chiusura della fase a gironi, mentre l’Italia del basket sarà protagonista contro la Spagna in un’amichevole d’eccellenza. Questo e molto altro da seguire in compagnia di OA Sport.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 25 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 25 giugno

12.00 Wimbledon: qualificazioni tabellone femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00; in streaming su SkyGo, NOW.

(Stefanini vs Danilovic 2° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, ATP Eastbourne: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Rinderknech 3° match e inizio programma dalle 12.00; Sonego vs Davidovich Fokina 4° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, ATP Maiorca: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Ofner 3° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00; in streaming su SkyGo, NOW.

12.00 Tennis, WTA Bad Homburg: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00; in streaming su SkyGo, NOW.

14.00 Ciclismo femminile, Thueringen Ladies Tour: prima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

18.00 Calcio, Europei 2024: Francia vs Polonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 2 (252), Sky Sport 4K (213); in streaming su NOW e SkyGo.

18.00 Calcio, Europei 2024: Olanda-Austria – Diretta tv su Sky Calcio 3 (253); in streaming su NOW e SkyG0.

19.00 Basket, Amichevole: Italia vs Spagna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europei 2024: Inghilterra-Slovenia – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 2 (252), Sky Sport 4K (213); in streaming su RaiPlay, NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Europei 2024: Danimarca-Serbia – Diretta tv su Sky Calcio 3 (253); in streaming su NOW e SkyGo.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Martedì 25 giugno

18:25 Sprint2u con Diego Pettorossi: velocista 100 e 200 metri. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv