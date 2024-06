Sorteggio Wimbledon 2024 oggi in tv: programma, orario, streaming

Chi affronterà Jannik Sinner? Dove finirà Carlos Alcaraz? Matteo Berrettini incrocerà subito una testa di serie? Sono tante le domande che riceveranno risposta tra tre ore, quando si svolgerà il sorteggio ufficiale di Wimbledon 2024. Un’attesa veramente spasmodica, perchè i temi sono veramente tanti per questi Championships e l’Italia si presenta sull’erba londinese con enormi ambizioni.

Sarà il primo Slam da numero uno del mondo per Jannik Sinner e l’altoatesino è forse l’uomo da battere in quel di Londra, dopo quello che ha mostrato ad Halle e l’ottima condizione con cui arriva a Wimbledon. Oggi l’altoatesino conoscerà il suo percorso e chiaramente ci sono alcuni giocatori assolutamente da evitare lungo la strada, come il tedesco Jan-Lennard Struff e soprattutto Matteo Berrrettini, il vero spauracchio per ogni testa di serie.

Un altro tema importante è dove verrà inserito in tabellone il campione uscente Carlos Alcaraz. La presenza di Novak Djokovic, che si è allenato ieri con Sinner, ha cambiato le prospettive iniziali e lo spagnolo diventa a questo punto il possibile rivale in semifinale per l’italiano o per il serbo.

Sarà un tabellone con davvero tanta Italia nel tabellone maschile, perchè oltre ai già citati Sinner e Berrettini ci saranno anche Lorenzo Musetti (testa di serie n°25), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Fabio Fognini e Mattia Bellucci, bravissimo a superare le qualificazioni.

Nel tabellone femminile è ovviamente presente Jasmine Paolini, che oggi giocherà la semifinale ad Eastbourne e sarà la testa di serie numero sette. Con lei attendono il sorteggio Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Sara Errani

PROGRAMMA SORTEGGIO WIMBLEDON 2024

Venerdì 28 giugno, ore 11.00.

Sorteggio Tabellone maschile e femminile di Wimbledon 2024

PROGRAMMA SORTEGGIO WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: radio ufficiale Wimbledon.