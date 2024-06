Sonego-Kecmanovic, ATP Halle 2024: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Sonego torna in campo. A più di settimane dal Roland Garros, quando uscì al secondo turno contro Zhang Zhizhen, il tennista torinese calca i campi in erba di Halle, in cui debutterà in una partita abbastanza dura contro Miomir Kecmanovic.

Il debutto sul verde del serbo è stato tutto fuorché fortunato. A s-Hertogenbosch è stato eliminato al primo turno da Tallon Griekspoor in una sfida chiusa in tre tiebreak. Bilancio con l’azzurro in parità, con due vittorie per parte, con Lorenzo che ha vinto l’ultimo confronto risalente al primo turno del 1000 di Indian Wells 2024 con il punteggio di 7-6 6-4. Sonego parte leggermente favorito, poiché il record sull’erba in carriera è negativo: 15 vittorie e 18 sconfitte, 5-9 negli ultimi tre anni.

Il match tra Lorenzo Sonego e Miomir Kecmanovic aprirà le danze sul campo 1 alle ore 12.00, successivamente la sfida tra l’ungherese Fabian Marozsan ed il russo Roman Safiullin. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

ATP HALLE, IL PROGRAMMA DEL 17 GIUGNO

Court 1 – dalle 12.00

L. Sonego-M. Kecmanovic

F. Marozsan-R. Safiullin

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.