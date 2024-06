Sinner a Halle trova agli ottavi un avversario che ha battuto Alcaraz e con cui perse in un Future nel 2018…

Nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà il magiaro Fabian Marozsan: sul circuito maggiore non ci sono precedenti tra i due, mentre l’ungherese in carriera ha battuto anche il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, sebbene lo abbia fatto sulla terra battuta.

Un solo precedente tra Sinner e Marozsan, risalente al gennaio 2018, praticamente un’era tennistica fa, nel secondo turno delle qualificazioni dell’ITF da 15000 dollari Egypt F2 Futures, quando sul cemento outdoor il magiaro si impose per 4-6 6-2 6-1. Un precedente che non avrà alcun peso nella sfida del secondo turno.

In carriera il magiaro ha anche battuto Carlos Alcaraz, a Roma nel 2020, vincendo nei sedicesimi per 6-3 7-6 (4), ma lo spagnolo si è rifatto quest’anno negli ottavi di Indian Wells con un doppio 6-3. I due però, non si sono mai affrontati su erba, superficie sulla quale l’ungherese è uscito al Wimbledon 2023 al primo turno, dopo essere stato ripescato come lucky loser, ed ha perso all’esordio a Stoccarda la settimana scorsa.