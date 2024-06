Sinner-Marozsan oggi in tv, ATP Halle 2024: orario d’inizio, ordine di gioco, streaming

Jannik Sinner al secondo match da numero 1 del mondo: l’azzurro continua il suo percorso nell’ATP 500 di Halle dopo il debutto non semplice con Tallon Griekspoor e affronta l’ungherese Fabian Marozsan in un secondo turno che può nascondere alcune insidie.

Sinner che ha perso appunto un set contro l’olandese al primo turno, ma con grande resilienza dal punto di vista mentale è riuscito a sovvertire l’inerzia e a girare il match dalla sua parte. Non è sicuramente ancora la miglior versione dell’altoatesino com’è naturale che sia, essendo solo all’inizio della stagione sull’erba e dovendo ancora affinare la preparazione per Wimbledon.

Dall’altra parte della rete ci sarà Marozsan che al primo turno ha a sorpresa superato in tre set Roman Safiullin. L’ungherese ha un tennis brillante ed esplosivo e ha già dimostrato di poter fare grandi colpi come la vittoria contro Alcaraz lo scorso anno a Roma. Su questa superficie ha veramente poca esperienza, avendo giocato appena sei partite ufficiali in carriera.

La diretta tv della partita tra Sinner e Marozsan sarà affidata a Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP HALLE 2024

Giovedì 20 giugno – OWL Arena

Dalle ore 12.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 5) – James Duckworth (Australia, Q)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Fabian Marozsan (Ungheria) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

