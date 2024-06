Sinner-Hanfmann, Wimbledon 2024: quando si gioca, programma, tv

Jannik Sinner affronterà Yannick Hanfmann al primo turno di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione tennistica che si disputa sull’erba londinese. Il numero 1 del mondo farà il proprio debutto nella giornata di lunedì 1° agosto (orario da definire), quando calcherà il palcoscenico di uno dei tornei più prestigiosi e iconici al mondo per sfidare il rognoso tedesco, attuale numero 95 del ranking ATP. Il giorno del debutto si conosce con anticipo poiché il nostro portacolori è finito nella stessa parte di tabellone di Carlos Alcaraz, che è il campione in carica e che da tradizione avrà l’onore di aprire il programma dell’evento sul Campo Centrale.

Il tennista italiano ha vinto l’unico precedente disputato contro il 32enne teutonico: risale al 2023, curiosamente sempre al primo turno di un altro Slam, ovvero gli US Open. In quell’occasione il fuoriclasse altoatesino ebbe la meglio per 6-3, 6-1, 6-1 sul cemento di Flushing Meadows, concedendo ben poco spazio all’avversario. L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà calare l’attenzione. Jannik Sinner andrà a caccia della vittoria per meritarsi il secondo turno da disputare contro il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e l’ungherese Fabian Marozsan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Hanfmann, primo turno di Wimbledon 2024. La data esatta si conosce già, l’orario e l’ordine di gioco verranno definiti il giorno prima dell’incontro, ovvero domenica 30 giugno. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA SINNER-HANFMANN A WIMBLEDON

Lunedì 1° agosto, orario e ordine di gioco da definire.

PROGRAMMA SINNER-HANFMANN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.