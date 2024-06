Sinner-Griekspoor, definito l’orario nell’ATP di Halle 2024: dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner comincia ufficialmente domani la sua stagione sull’erba sfidando Tallon Griekspoor nel primo turno dell’ATP 500 di Halle 2024. Il numero uno del mondo ha scelto i prati tedeschi per prendere confidenza con la superficie e farsi trovare il più pronto possibile tra due settimane al via di Wimbledon, terzo Slam dell’anno dopo Australian Open e Roland Garros.

L’azzurro ha già incrociato l’olandese (n.27 del ranking) quattro volte, vincendo sempre e concedendo complessivamente un solo set. Due scontri diretti si sono consumati sul veloce indoor di Rotterdam (7-5 7-6 nel 2023 e 6-2 6-4 nel 2024, sempre in semifinale), mentre gli altri due sono andati in scena ai quarti della Coppa Davis 2023 in quel di Malaga (7-6 6-1) e più recentemente al Masters 1000 di Miami (5-7 7-5 6-1).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Griekspoor, primo turno dell’ATP 500 di Halle 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-GRIEKSPOOR HALLE 2024

Martedì 18 giugno

Secondo match dalle ore 12.00 Jannik Sinner vs Tallon Griekspoor – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo centrale, si disputerà il match Rublev-Giron.

PROGRAMMA SINNER-GRIEKSPOOR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta testuale: OA Sport.