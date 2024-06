Sinner-Dimitrov oggi in tv: a che ora i quarti del Roland Garros, programma, streaming

Oggi, martedì 4 giugno, Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov (testa di serie n.10) nei quarti di finale del Roland Garros 2024. L’altoatesino (n.2 del mondo) se la vedrà contro l’estroso bulgaro nel terzo incontro in programma sul campo Philippe Chatrier. Si prospetta una sfida impegnativa per Jannik, al cospetto di un giocatore particolarmente in forma.

Sinner ha dovuto superare nell’ultimo match disputato il primo vero momento di difficoltà nel torneo. Contro il francese Corentin Moutet, il 22enne pusterese è andato sotto di un set, non avendo ben chiaro cosa dovesse fare rispetto al gioco scintillante e vario del suo avversario. Jannik, però, ha avuto la forza di trovare le soluzioni, concentrandosi sul suo gioco.

Sconfitto Moutet in quattro set, dunque, ci sarà da affrontare Dimitrov, reduce dal successo convincente contro Hubert Hurkacz negli ottavi. Si tratta del quinto incrocio tra i due e il bilancio è di 3-1 in favore di Sinner, anche se nell’unica partita disputata sulla terra si è imposto il bulgaro. Parliamo, però, di un confronto piuttosto datato, ovvero sul rosso degli Internazionali d’Italia del 2020.

Segui il Roland Garros su DAZN a soli 9,99 € al mese

Il match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si giocherà oggi, 4 giugno, e sarà il terzo in programma sul campo Philippe Chatrier e sarà valido per i quarti di finale del Roland Garros 2024. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 HD, in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo, NOW e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-DIMITROV ROLAND GARROS 2024

Martedì 4 giugno

Court Philippe-CHATRIER – Inizio alle 11.00

Coco GAUFF (USA) [3] vs Ons JABEUR (TUN) [8]

Non prima delle 12.30

Iga SWIATEK (POL) [1] vs Marketa VONDROUSOVA (CZE) [5]

Grigor DIMITROV (BUL) [10] vs Jannik SINNER (ITA) [2]

Non prima delle 20.15

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [9] vs Carlos ALCARAZ (ESP) [3]

PROGRAMMA SINNER-DIMITROV ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport