Sinner-Alcaraz, orario semifinale Roland Garros: programma, tv, streaming

Domani, venerdì 7 giugno (non prima delle 14.30), sul Philippe Chatrier di Parigi si terrà l’attesa semifinale del Roland Garros 2024 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo affronterà il funambolo spagnolo (n.3 del ranking ATP) e si prospetta un match molto spettacolare. Se si tiene conto di quanto accaduto in passato, la partita sarà di altissimo livello tecnico.

Sinner si è presentato a questo Slam con dei dubbi, ricordando quanto accaduto nelle settimane a precedere. Il riferimento è al problema all’anca, che l’aveva costretto prima a ritirarsi dal torneo di Madrid e poi a saltare gli Internazionali d’Italia. L’andamento delle partite, però, è stato rassicurante a Parigi e l’ultima affermazione convincente contro il bulgaro Grigor Dimitrov va in questa direzione.

Punti interrogativi c’erano anche sul conto di Alcaraz, anch’egli afflitto da problemi fisici tali da costringerlo a non prendere parte al Masters1000 di Montecarlo, all’ATP500 di Barcellona e al torneo del Foro Italico. Tuttavia, Carlitos a suon di prestazioni convincenti ha allontano i punti interrogativi sullo stato di salute del braccio destro e ora si giocherà una semifinale di altissimo livello.

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà domani, 7 giugno, e sarà la prima semifinale del Roland Garros (non prima delle 14.30) sul Philippe Chatrier. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 HD, in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo, NOW e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-ALCARAZ SEMIFINALE ROLAND GARROS 2024

Venerdì 7 giugno

Court Philippe-CHATRIER

Non prima delle 14.30 Jannik Sinner [2] vs Carlos Alcaraz [3]

Non prima delle 17.30 Alexander Zverev [4] vs Casper Ruud [7]

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ SEMIFINALE ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport