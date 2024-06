Sinner agli ottavi a Halle: “Ho espresso un buon tennis. Il n.1 è un gran numero, ma…”

Esordio vincente ad Halle, in Germania, nel Terra Wortmann Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 500 sull’erba outdoor tedesca, per il numero 1 del mondo Jannik Sinner: nel primo turno l’azzurro sconfigge in rimonta il neerlandese Tallon Griekspoor per 6-7 (8) 6-3 6-2. L’azzurro viene intervistato a fine match.

Le impressioni a caldo di Sinner partono dai momenti salienti dell’incontro: “Ero 5-1 nel tie-break del primo set, lui può giocare molto bene su questa superficie. Nel 2° sono stato 0-40 sul mio servizio e da lì ho ritrovato fiducia. Penso di aver mostrato un bel tennis oggi“.

Il passante in tuffo cambia la sfida: “Io stavo correndo verso la mia sinistra, ho visto la deviazione del nastro e, non so neanche bene come ho fatto, ma è stato un bel tuffo. Quel punto mi ha dato la confidenza necessaria, ho pensato che, se l’avevo fatto una volta, potevo rifarlo. Griekspoor ha giocato comunque una grande partita“.

Prima vittoria da numero 1 del mondo per Sinner: “Di sicuro l’1 è un grande numero, però io devo sempre migliorare. Il torneo ha creduto in me, qui giocai le qualificazioni da ragazzino e sono tornato dopo 5 anni. Sono contento di essere rimasto in campo tanto e di stare bene“.