Simone Biles sfonda i 60 punti! Prima donna della storia, vince gli Assoluti: messaggio lampante per le Olimpiadi

Simone Biles ha vinto i Campionati Statunitensi di ginnastica artistica per la nona volta in carriera, giganteggiando in maniera perentoria a Fort Worth (Texas, USA). La reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio si è imposta nel concorso generale individuale con il punteggio complessivo di 119.750: dopo il roboante 60.450 ottenuto nella prima giornata di gara (prima donna a sfondare il muro dei 60 punti con il codice in vigore da tre anni), la fuoriclasse di Columbus ha stampato uno squillante 59.300 sul secondo giro completo e ha potuto fare festa.

La 27enne, che un paio di settimane fa si era imposta agli US Classic al rientro in gara dopo otto mesi dall’ultima apparizione in pubblico (i trionfali Mondiali di Stoccarda a inizio autunno), ha ribadito di essere in uno stato di forma semplicemente sensazionale e di essere la ginnasta più forte in circolazione a livello globale. La cinque volte Campionessa del Mondo nell’all-around viaggia a doppia velocità verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà di bissare il trionfo di Rio 2016 sui quattro attrezzi e di scacciare definitivamente i fantasmi di Tokyo 2020.

Simone Biles è risultata la migliore in tutte le specialità, conquistando così anche altre quattro medaglie d’oro e completando l’en-plein: corpo libero (15.200 e 15.100), volteggio (15.375 e 15.050), volteggio (14.800 e 14.800), parallele asimmetriche (14.650 e 14.400). La statunitense vuole dominare ai Giochi e imporsi con la squadra, nell’all-around, alla tavola, sui 10 cm e al quadrato, mentre l’affermazione sugli staggi appare oggettivamente improba considerando l’elevata caratura della concorrenza (leggasi, su tutte, l’algerina Nemour e la scuola cinese).

Sugli altri due gradini del podio sono salite Skye Blakely (113.850: 57.050+56.800) e Kayla DiCello (110.800: 56.850+53.950), appena dietro si sono piazzate Sunisa Lee (110.60 per la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, 55.750+54.900), Jordan Chiles (110.400: 55.100+55.300) ed Hezly Rivera (110.350: 55.300+55.050). Jade Carey, Campionessa Olimpica al corpo libero, ha clamorosamente faticato sul suo attrezzo (13.600 e 13.700) ed è settima sul giro completo (109.300: 55.050+54.250).