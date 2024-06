Simona Quadarella pensa alle Olimpiadi: “Settecolli uno stimolo per Parigi, la vivo senza troppa tensione”

Record della competizione nei 1500 stile libero femminili davanti al suo pubblico. È così che Simona Quadarella si è esibita davanti alla platea del Foro Italico di Roma, sede del Trofeo Settecolli 2024. La campionessa del mondo in carica delle trenta vasche era chiamata a una prova consistente e così è stata. Mai Simona era riuscita a esprimersi su questi tempi, in una fase così particolare dell’annata.

Il 15’48″27, tempo con cui ha preceduto la tedesca Isabel Gose (15’50″56), è un ottimo segnale in vista dei Giochi Olimpici di Parigi: “Il Settecolli è casa mia e il tifo mi ha aiutata molto. Se fossi stata sola o in un’altra piscina non so quanto avrei nuotato. Questo 1500 deve essere uno stimolo per le Olimpiadi che hanno sempre un fascino particolare. Dopo i Mondiali di Doha, che sono andati alla grande, mi sto preparando al meglio per Parigi e senza eccessiva tensione“, ha dichiarato Quadarella.

“Ho fatto una gara cercando di controllare, sono molto contenta. Queste gare è molto importante farle e gestirle bene“, ha aggiunto. A Parigi ci sarà da affrontare colei che sembra proprio imbattibile, la statunitense Katie Ledecky, favorita d’obbligo per la conquista dell’oro. La romana, da par suo, punterà a esprimere il 100% di se stessa e vedremo fin dove saprà spingersi.

L’azzurra è seconda nella classifica mondiale stagionale con il crono di 15:46.99, preceduta da Ledecky che nei Trials a Indianapolis ha nuotato un tempo di 15:37.35.