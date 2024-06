Settecolli nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 22 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 22 giugno, seconda giornata del Trofeo Settecolli 2024 di nuoto. La 60ª edizione dello storico meeting del Foro Italico a Roma ha riservato ieri non pochi fuochi d’artificio dagli atleti della Nazionale italiana. Si vorrà replicare in questo day-2 che, visto il programma molto serrato, soddisferà i palati fini, in considerazione di un qualificazione per Parigi 2024 da ottenere.

Tanti gli azzurri al via e particolare attenzione ai 200 delfino dove Alberto Razzetti, Federico Burdisso e Giacomo Carini saranno gli osservati speciali, con gli ultimi due menzionati che concorreranno per il pass a Cinque Cerchi. Nei 50 dorso potremmo rivedere Thomas Ceccon, dopo la bella prova di ieri nei 100 dorso. Con lui anche Michele Lamberti.

Nei 400 misti donne Sara Franceschi vorrà dimostrarsi un riferimento anche a livello internazionale, mentre il trio formato da Chiara Tarantino, Sofia Morini e da Sara Curtis si cimenterà nei 100 sl. Gara regina nella quale Alessandro Miressi vorrà dimostrarsi all’altezza della situazione. Lo stesso dicasi nei 50 rana per Benedetta Pilato al femminile e Nicolò Martinenghi al maschile, dopo i sigilli nei 100 rana di venerdì. A conclusione Simona Quadarella e Gregorio Paltrinieri saranno le vedette del mezzofondo negli 800 sl.

La seconda giornata di gare della 60ª edizione del Trofeo Settecolli sarà trasmessa in diretta televisiva, esclusivamente per le Finali dalle 18.00, da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà una copertura completa attraverso la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

CALENDARIO TROFEO SETTECOLLI 2024

Sabato 22 giugno

Sessione mattutina

9:03 DONNE 100 m Farfalla – Eliminatorie

9:20 UOMINI 200 m Farfalla – Eliminatorie

9:41 DONNE 100 m Dorso – Eliminatorie

10:01 UOMINI 50 m Dorso – Eliminatorie

10:15 DONNE 400 m Misti – Eliminatorie

10:32 UOMINI 400 m Misti – Eliminatorie

11:00 DONNE 100 m Stile Libero – Eliminatorie

11:26 UOMINI 100 m Stile Libero – Eliminatorie

11:52 DONNE 50 m Rana – Eliminatorie

12:02 UOMINI 50 m Rana – Eliminatorie

12:10 DONNE 800 m Stile Libero – Serie 3

12:20 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie 3, 4

Sessione serale

18:10 DONNE 100 m Farfalla – Finale B

18:14 DONNE 100 m Farfalla – Finale A

18:18 UOMINI 200 m Farfalla – Finale B

18:22 UOMINI 200 m Farfalla – Finale A

18:34 DONNE 100 m Dorso – Finale B

18:37 DONNE 100 m Dorso – Finale A

18:43 UOMINI 50 m Dorso – Finale B

18:46 UOMINI 50 m Dorso – Finale A

18:56 DONNE 400 m Misti – Finale B

19:02 DONNE 400 m Misti – Finale A

19:08 UOMINI 400 m Misti – Finale B

19:14 UOMINI 400 m Misti – Finale A

19:30 DONNE 100 m Stile Libero – Finale B

19:33 DONNE 100 m Stile Libero – Finale A

19:37 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale B

19:40 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale A

19:44 DONNE 50 m Rana – Finale B

19:47 DONNE 50 m Rana – Finale A

19:50 UOMINI 50 m Rana – Finale B

19:52 UOMINI 50 m Rana – Finale A

20:02 DONNE 800 m Stile Libero – Serie 1

20:12 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie 1

AZZURRI IN GARA

100 m Farfalla donne (Costanza Cocconcelli, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi)

200 m Farfalla uomini (Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Giacomo Carini)

100 m Dorso donne (Erika Gaetani)

50 m Dorso uomini (Michele Lamberti, Thomas Ceccon)

400 m Misti donne (Sara Franceschi)

400 m Misti uomini (Pier Andrea Matteazzi)

100 m Stile Libero donne (Chiara Tarantino, Sofia Morini, Sara Curtis)

100 m Stile Libero uomini (Alessandro Miressi)

50 m Rana donne (Benedetta Pilato)

50m Rana uomini (Nicolò Martinenghi)

800 m Stile Libero donne (Simona Quadarella)

800 m Stile Libero uomini (Gregorio Paltrinieri)

PROGRAMMA TROFEO SETTECOLLI 2024 NUOTO: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD solo le Finali dalle 18.00.

Diretta streaming: RaiPlay solo le Finali dalle 18.00.

Diretta testuale: OA Sport