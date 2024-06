Sci alpino, Sofia Goggia: “Il recupero procede bene, mi attende una lunga preparazione. Sulle Olimpiadi…”

Sofia Goggia si prepara per una estate di capitale importanza per la sua carriera. L’infortunio patito ad inizio febbraio non solo ha messo la fuoriclasse bergamasca davanti ad un ennesimo lungo stop per motivi fisici ma, di pari passo, ad un nuovo momento delicato da affrontare. L’ennesima sfida al destino che la vincitrice di 4 Coppe di discesa sta effettuando come consueto con tanta forza di volontà.

Esattamente l’atleta classe 1992 si era procurata una: “Frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro con inserimento di una placca con sette viti”. Una vera e propria mazzata per la nostra portacolori che, tuttavia, si è rimboccata le maniche per l’ennesima volta nella sua carriera: “Il recupero procede. Devo rimettermi al 100% a livello del piede, poi piano piano l’obiettivo sarà trovare micro-cicli che mi possano dare modo di percorrere un cammino di lunga durata”. (Fonte: FISI).

Sugli obiettivi, le idee della bergamasca sono chiarissimi: “Voglio tornare a sciare più torte possibile. Io adoro sciare in questo modo. Forte. Vedremo se questo infortunio dal punto di vista fisico lascerà degli strascichi mentali. Quello sarà l’aspetto più importante da valutare. La stagione agonistica è ancora molto lontana. Ora mi attende una lunga e intensa preparazione fisica, ma sono consapevole che si tratterà del percorso giusto per essere di nuovo al top”.

Ultima battuta sul grande avvenimento che si avvicina sempre più ad ampi passi: i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: “Le Olimpiadi in Italia sono la cosa più bella che ci potesse accadere. Un evento nel quale vedremo l’apoteosi dello sci. Io spero di arrivarci nel migliore dei modi pronta a lottare per una medaglia. Come dico sempre c’è chi ai Giochi va in vacanza o in missione. Io vado in missione. Nelle due edizioni precedenti ho vinto un oro nella prima e un argento nella seconda. Voglio tornare al livello della prima”.