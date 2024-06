Scherma, l’Italia si assicura la prima medaglia agli Europei. Alberta Santuccio è in semifinale

Alberta Santuccio assicura all’Italia la prima medaglia agli Europei di scherma in corso di svolgimento a Basilea. La siciliana ha conquistato un posto nelle semifinali dell’individuale di spada femminile, dopo aver superato nei quarti di finale la francese Coraline Vitalis per 14-8. Per Santuccio ci sarà ora la sfida con l’estone Irina Embrich, mentre nell’altra semifinale si sfideranno la svizzera Angelina Favre e la francese Auriane Mallo-Breton.

Dopo la fase a gironi la compilazione del tabellone non ha sorriso alle azzurre, visto che erano presenti in tre nello stesso quadrante. Questo ha portato ad un derby negli ottavi di finale tra Santuccio e Giulia Rizzi, con la siciliana che si è imposta con il punteggio di 15-6. Sicuramente un peccato per la friulana, che si presentava a Basilea con ambizioni anche da medaglia dopo gli ottimi risultati negli ultimi appuntamenti di Coppa del Mondo.

Un altro derby azzurro poteva esserci nei quarti di finale, ma la francese Vitalis ha messo fine al cammino di Rossella Fiamingo negli ottavi. Un assalto totalmente dominato dalla transalpina, con la siciliana in grandissima difficolta e sconfitta per 15-3. Eliminazione ai sedicesimi di finale per Mara Navarria, che aveva vinto l’argento agli scorsi Europei. La friulana è stata sconfitta dalla polacca Renata Knapik Miazga per 11-9.