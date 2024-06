Scherma, le fiorettiste azzurre pronte a dominare ancora agli Europei. Attenzione alla Francia di Thibus

Un anno dopo lo storico poker di Plovdiv, le fiorettiste azzurre si presentano ai nastri di partenza degli Europei di Basilea con lo stesso intento di dominare. Sarà difficile replicare quell’incredibile giornata, ma le quattro azzurre in gara hanno tutte le carte in regola per conquistare una medaglia. A difendere il titolo ci sarà Martina Batini, che vivrà questo Europeo con uno spirito diverso rispetto alle sue compagne, visto che non sarà presente a Parigi 2024, con Francesca Palumbo presente per la gara a squadre, proprio come succederà anche a Basilea.

La toscana vuole nuovamente salire sul gradino più alto del podio e con ogni probabilità le principali avversarie saranno proprio le sue connazionali: Martina Favaretto, Alice Volpi ed Arianna Errigo. Un terzetto davvero fenomenale, visto che si parla della numero due, tre e quattro del ranking mondiale. Una stagione quella di Coppa del Mondo eccezionale per le nostre fiorettiste, che ora vogliono ottenere il massimo tra Europei ed Olimpiadi.

La principale avversaria delle azzurre dovrebbe essere la francese Ysaora Thibus, che farà il suo grande ritorno in pedana proprio agli Europei di Basilea dopo essere stata scagionata dall’accusa di doping. Da capire quale sarà la condizione della fortissima fiorettista transalpina, che potrebbe vivere questa manifestazione continentale come un test in vista del grande obiettivo, le Olimpiadi in casa a Parigi.

Fari puntati anche sulla tedesca Anne Sauer, che negli ultimi due anni ha ottenuto risultati importanti tra gare di Coppa del Mondo e Grand Prix. Da non sottovalutare anche la polacca Julia Walczyk-Klimaszyk, ma anche la francese Pauline Ranvier.

Nella prova a squadre ennesimo capitolo del duello Italia-Francia. Le azzurre sono assolutamente la squadra da battere, ma occhio alle francesi. Per la lotta per il bronzo Polonia e Germania sembrano avere qualcosa in più rispetto alle altre squadre.