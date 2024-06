Scherma, Irina Embrich si prende l’oro europeo nella spada a 43 anni! Sul podio Alberta Santuccio

Irina Embrich completa la sua favola agli Europei di Basilea. Incredibile epilogo della prova individuale di spada femminile, che vede salire sul gradino più alto del podio la veterana estone. A quasi 44 anni, Embrich si regala un clamoroso titolo europeo, in quella che potrebbe anche essere stata l’ultima gara della sua carriera (almeno individuale), visto che non sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Un capolavoro che ha avuto il suo culmine nella finale contro la francese Auriane Mallo Breton, con l’estone che si è imposta con il punteggio di 15-12, riuscendo a gestire nel finale la rimonta della transalpina. Un podio che vede anche un po’ di azzurro, grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Alberta Santuccio, la prima della carriera a livello continentale. Sul gradino più basso del podio insieme alla siciliana è salita anche la svizzera Angeline Favre, battuta all’ultima stoccata per 15-14 da Mallo Breton.

Santuccio, invece, si era fermata in semifinale proprio contro Embrich con il punteggio di 15-12, al termine di un assalto che ha visto la siciliana quasi sempre inseguire. Oggi, però, l’estone era davvero in una giornata speciale e anche Santuccio non ha potuto nulla.

La strada per le medaglie si era aperta per Alberta con il successo nei quarti di finale sulla francese Coraline Vitalis per 14-8. In precedenza agli ottavi c’era stato il derby azzurro proprio tra la siciliana e Giulia Rizzi, terminato con la vittoria di Santuccio per 15-6.

Un altro derby azzurro poteva esserci nei quarti di finale, ma la francese Vitalis ha messo fine al cammino di Rossella Fiamingo negli ottavi. Un assalto totalmente dominato dalla transalpina, con la siciliana in grandissima difficolta e sconfitta per 15-3. Eliminazione ai sedicesimi di finale per Mara Navarria, che aveva vinto l’argento agli scorsi Europei. La friulana è stata sconfitta dalla polacca Renata Knapik Miazga per 11-9.