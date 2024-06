Scherma, gli spadisti sono d’argento. L’Italia si arrende alla Francia in finale agli Europei

La Francia si prende la rivincita e conquista l’oro europeo nella prova a squadre di spada maschile agli Europei in corso di svolgimento a Basilea. Questa volta la finale continentale ha un esito diverso rispetto a quella del Mondiale di Milano dell’anno scorso, con il quartetto transalpino che domina l’ultimo atto contro l’Italia con il punteggio di 45-24. Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara conquistano dunque la medaglia d’argento, ma ancora una volta salgono comunque sul podio in un grande appuntamento, un ottimo segnale in vista di Parigi 2024.

Una finale a senso unico con la Francia che ha preso il largo fin dalle prime battute e che poi ha aumentato il divario assalto dopo assalto. Niente da fare per gli azzurri, con i transalpini decisamente superiori quest’oggi e che tornando sul gradino più alto del podio otto anni dopo l’ultimo trionfo.

La medaglia di bronzo è andata alla Spagna, che ha superato per 43-32 la Repubblica Ceca. Proprio gli spagnoli erano stati sconfitti in semifinale molto nettamente dagli azzurri con il punteggio di 43-30. Molto più complicate le altre sfide in precedenza, con il successo nei quarti contro l’Ucraina per 40-36 e quello agli ottavi con la Danimarca per 45-41.

Una giornata eccezionale per la Francia, che ha festeggiato anche il titolo europeo nella sciabola femminile. Un successo arrivato all’ultima stoccata per 45-44 contro l’Ucraina, grazie ad una clamorosa rimonta di Sarah Noutcha, che era sotto 44-42 contro la fortissima Olga Kharlan. La medaglia di bronzo è andata alla Spagna, che ha superato 45-38 l’Ungheria.

Proprio le iberiche avevano fermato le azzurre (Michela Battiston, Chiara Mormile, Martina Criscio, Irene Vecchi) nei quarti di finale per 45-37, con l’Italia che ha poi concluso al settimo posto, perdendo contro la Polonia per 45-38 e poi battendo la Germania per 45-36.