Scherma, gli spadisti azzurri conquistano la finale. L’Italia domina con la Spagna e attende la Francia

L’Italia si prende la rivincita contro la Spagna. Alla sconfitta delle sciabolatrici contro le spagnole, replica la vittoria degli spadisti azzurri, che conquistano la finale degli Europei di Basilea. Un successo schiacciante quello del quartetto italiano composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini, con gli azzurri che si sono imposti contro gli iberici con il punteggio di 45-30.

Come da pronostico nella sfida per la medaglia d’oro si ripropone il duello vissuto un anno fa ai Mondiali di Milano contro la Francia. In quella circostanza gli azzurri trionfarono contro i transalpini nell’ovazione generale del pubblico italiano. La Francia ha staccato il biglietto per la finale, superando la Repubblica Ceca per 45-33.

Il cammino dell’Italia era cominciato con il successo negli ottavi di finale contro la Danimarca per 45-41, proseguendo poi con il successo nei quarti di finale con l’Ucraina per 40-36 in una sfida molto tirata e che si è decisa nell’ultimo assalto. La finale per la medaglia d’oro tra Italia e Francia sarà in programma alle ore 18.00, con la squadra azzurra che può conquistare il quinto titolo della manifestazione continentale.