Scherma, Di Veroli prova a ripetersi agli Europei. Ungheresi e francesi i principali rivali

Oltre a quelli nel fioretto, l’Italia si trova a difendere un terzo titolo individuale agli ormai imminenti Europei di scherma 2024, in programma la prossima settimana a Basilea. Infatti Davide Di Veroli era riuscito a salire sul gradino più alto del podio in quel di Plovdiv in una giornata indimenticabile per la spada maschile azzurra, visto che ci fu una finale tutta italiana con Federico Vismara che vinse l’argento.

Un anno dopo i due azzurri proveranno a ripetersi anche se non sarà facile. Di Veroli, però, si è sbloccato, tornando sul podio proprio nel mese di Maggio nel prestigioso appuntamento del “Challenge Monal” a Saint Maur. Anche Vismara è riuscito a cogliere piazzamenti importanti in Coppa del Mondo. Sono certamente loro due le migliori carte di un’Italia che schiera in pedana anche Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli, che proveranno a sorprendere in maniera positiva.

Guardando al ranking mondiale la medaglia d’oro è un affare ungherese, visto che ai primi due posti della classifica si trovano Mate Tamas Koch e Gergely Siklosi. Oltre agli azzurri Di Veroli e Vismara, i principali avversari dei due spadisti magiari arrivano dalla Francia, con Yannick Borel e Romain Cannone, che sono senza alcun dubbio due seri candidati alla medaglia d’oro, sognando poi il bis in casa a Parigi 2024.

Tra gli outsider di lusso non può non essere considerato l’israeliano Yuval Shalom Freilich, ma la spada regala sempre delle grandi sorprese, un po’ come i due bronzi dell’anno scorso, finiti al collo del polacco Mateusz Antkiewicz e del tedesco Marko Brinkman.

Passando alla gara a squadre ci sono tre nazioni che si giocheranno la medaglia d’oro: Francia, Italia ed Ungheria, messe nell’ordine del ranking mondiale. Il quartetto azzurro si presenta da campione del mondo in carica, battendo proprio i transalpini a Milano in un’epica finale e vuole anche il titolo continentale, per poi ad andare a Parigi con l’obiettivo di una clamorosa tripletta.