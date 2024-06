Scherma, Arianna Errigo sarà sul podio agli Europei. Favaretto ko nel derby e semifinale conquistata

Non ci sarà il poker storico dello scorso anno e nemmeno una doppietta, ma il fioretto femminile comunque non tradisce a regala una medaglia all’Italia agli Europei di Basilea. Dopo le tre vinte ieri, oggi Arianna Errigo si è assicurata un posto sul podio, qualificandosi per la semifinale. Si tratterà dell’ottava medaglia continentale della carriera per la fiorettista lombarda, che non sale sul gradino più alto dal 2017.

Purtroppo una sola azzurra si è qualificata per le semifinali, anche perchè nei quarti c’è stato il derby proprio tra Arianna Errigo e Martina Favaretto. Un assalto che ha visto la portabandiera azzurra a Parigi 2024 sempre al comando, vincendo poi alla fine per 15-9.

Errigo aveva chiuso la fase a gironi con sei vittorie in altrettanti assalti, garantendosi la testa di serie numero uno. Al primo turno la lombarda ha battuto la romena Calugareanu per 15-7, mentre ai sedicesimi ha spazzato via la tedesca Behr con un perentorio 15-1.

C’è sicuramente un po’ di amarezza per il risultato complessivo delle azzurre, visto che in precedenza erano arrivate le eliminazioni di Alice Volpi e Martina Batini, rispettivamente sconfitte negli ottavi di finale dall’ucraina Alina Poloziuk all’ultima stoccata per 15-14 e dalla britannica Carolina Stutchbury per 15-3. Proprio quest’ultima sarà l’avversaria di Errigo in semifinale.