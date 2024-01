Salto con gli sci, a quando il primo Mondiale di volo femminile? Oberstdorf 2026 sarebbe prematuro?

Nella giornata di ieri è andata in archivio la XXVIII edizione dei Mondiali di volo con gli sci. La manifestazione, nata nel 1972, si è tenuta sul trampolino edificato nei pressi del comune di Bad Mitterndorf, amena località nel cuore dell’Austria. Si pone volutamente l’accento sull’età dell’evento e sul Paese in cui si è svolta l’edizione 2024. Difatti essi sono, brutalmente, d’attualità.

Sono passate solo poche settimane dalla fine della Tournée dei 4 trampolini, ma non per questo il tema della polemica relativa alla mancata nascita alla sua versione femminile deve finire nel dimenticatoio. L’equivalente riservato alle ragazze del prestigioso appuntamento non ha ancora visto la luce solo a causa della mancanza di iniziativa (definiamola così) di matrice austriaca.

Dunque, siccome vincit qui patitur, è doveroso non solo riprendere il tema, bensì lanciarne anche uno affine. Quando potremo presentare un Mondiale di volo senza sottintendere che esso riguarda esclusivamente il settore maschile? Quando vedremo la prima recita riservata alle donne di uno spettacolo sinora mandato in scena solo da chi possiede un cromosoma Y?

Se si predica la parità dei sessi, facendone una bandiera, essa deve essere piena. Non parziale, oppure posticcia. Dunque, apriamo la discussione. Sono maturi i tempi per avere un Mondiale di volo con gli sci femminile? La risposta non può che essere affermativa, poiché altrimenti non si sarebbe consentito alle ragazze di cimentarsi sul trampolino di Vikersund nel marzo 2023 e non si sarebbe deciso di chiudere la Coppa del Mondo 2023-24 proprio su quel mastodontico impianto.

Se si possono disputare gare di volo valevoli per il massimo circuito, perché non si possono conferire medaglie iridate? Un ambito chiama l’altro. Quale sarebbe la ragione che impedirebbe di avere un Mondiale su Flying hill anche per la metà del cielo priva di cromosoma Y?

Fortunatamente, la rotazione organizzativa ha voluto che l’Austria abbia ospitato la manifestazione in questo 2024. Da quelle parti sono duri d’orecchie e faticano a sentire le sveglie. Il destino passa la palla proprio a quella Germania che avrebbe già voluto avere una Vierschanzentournee rosa.

L’edizione 2026 dei Mondiali di volo si terrà a Oberstdorf. Chi scrive si permette di spingere gli organizzatori a osare, avanzando la coraggiosa proposta di aggiungere una competizione individuale femminile e di consigliare alla Fis di cominciare a ragionare concretamente sul tema, valutandone fattibilità e opportunità.

Foto: La Presse