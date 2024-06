Russell e Verstappen con lo stesso tempo: perché la pole a Montreal è andata alla Mercedes: il regolamento

Una qualifica al cardiopalma quella del Gran Premio del Canada a Montreal. Già dalle prove libere emergeva uno scenario piuttosto equilibrato e intenso, con nessuna scuderia che sembrava emergere sull’altra. Scenario equilibrato che si è confermato nella lotta alla pole position, con due piloti che hanno concluso con lo stesso tempo.

Si tratta di George Russell e Max Verstappen: entrambi hanno fatto segnare il crono di 1:12.000. Nella Formula 1 però non esiste l’ex-aequo e un pilota deve sempre prevalere sull’altro. In questo caso la pole position è andata a Russell.

Si tratta appena del secondo caso della storia della Formula 1 in cui si verifica un ex-aequo e il criterio per dirimerlo è l’ordine cronologico: in classifica va davanti colui che ha fatto prima dell’altro il tempo. In questo caso Russell aveva fatto segnare questo crono al primo tentativo, mentre Verstappen nel secondo, quindi il britannico ha prevalso.