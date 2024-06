Roland Garros, Tartarini e Barazzutti fanno discutere: cosa hanno detto a Musetti nella sfida contro Djokovic

Un epilogo negativo per Lorenzo Musetti nella sfida del terzo turno del Roland Garros 2024 contro Novak Djokovic. Il n.1 del mondo è riuscito a spuntarla in una partita disputata in notturna, per la saturazione del programma sul Centrale legata alla pioggia, con il punteggio di 7-5 6-7 (6) 2-6 6-3 6-0. Una partita dai mille volti in cui a fare la differenza è stata la reazione del serbo, che dal quinto game del quarto set ha infilato una serie di 10 giochi a 1.

Sembrava con le gomme a terra l’asso nativo di Belgrado, dopo aver perso il terzo parziale, ma l’episodio menzionato ha un po’ cambiato il corso degli eventi. A un’improvvisa risalita di Nole è corrisposta poi una discesa chiara nel rendimento di Musetti, non più in grado di contrastare il suo avversario.

A questo proposito, stanno facendo discutere non poco tra gli appassionati quanto hanno detto a Musetti i suoi due coach, Simone Tartarini e Corrado Barazzutti, sul 2-2 del quarto set. Nel tentativo di supportarlo e di dargli conforto, perché le fatiche di un match così intenso si sono fatte sentire, Tartarini ha urlato: “Tra un quarto d’ora è tutto finito“, mentre Barazzutti ha suggerito: “Fallo muovere, è finito!“, in riferimento a Djokovic.

Al di là che tutto va opportunamente contestualizzato, può destare qualche perplessità il fatto che Musetti abbia avuto costantemente bisogno di questo, specialmente in una fase così delicata della partita dove poi il serbo ha prevalso in maniera chiarissima dal quarto parziale in avanti.