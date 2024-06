Roland Garros, Matteo Arnaldi si ferma negli ottavi di finale: Tsitsipas si impone in quattro set

Termina agli ottavi di finale l’avventura di Matteo Arnaldi nel Roland Garros 2024. Il ligure si è dovuto arrendere al n.9 del mondo, Stefanos Tsitsipas, impostosi in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 (4) 6-2 6-2. Una partita che ha avuto un turning-point chiaro sul finire del secondo set, dove Arnaldi non è stato concreto nello sfruttare le sue occasioni, avanti di un break. Sarà dunque Tsitsipas ad affrontare nei quarti il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.

Nel primo set Matteo si trova nella condizione di dover annullare tre palle break in apertura. L’azzurro si salva e cambia passo nel turno in risposta del quarto gioco, approfittando di qualche errore di troppo di Tsitsipas in manovra, specialmente dal lato del rovescio. Il ligure risponde colpo su colpo, annullando altre due palle del contro-break nel settimo gioco e chiudendo la frazione sul 6-3.

Nel secondo set si prosegue con il medesimo spartito. Matteo è lucidissimo nel cancellare le palle break nel secondo game, con colpi di pregevole fattura, e poi strappa il servizio a Tsitsipas con un pallone liftato sulla riga. L’ellenico è in grande difficoltà e rischia di crollare nel nono game alla battuta, dovendo salvare tre set-point al nostro portacolori, in un gioco in cui commette due doppi falli. Palla set che capita anche nel turno al servizio all’allievo di Alessandro Petrone, che però sbaglia un rovescio non impossibile per lui. Il greco ha la forza di ottenere il contro-break e di portare al tie-break la sfida. Il rendimento del nativo di Atene cresce in maniera esponenziale, specialmente al servizio, e per Arnaldi c’è poco da fare (7-4).

Nel terzo set la resa della battuta di Matteo cala in maniera drastica e in ogni turno c’è sempre da gestire una grande pressione. Subisce il break in apertura il tennista nostrano, cancellando cinque chance del doppio break al rivale nel terzo game, ma subendo il secondo break nel quinto. Tsitsipas, invece, non concede più nulla e archivia la pratica sul 6-2.

Nel quarto set la musica non cambia e il doppio break subìto da Arnaldi nei primi tre giochi parlano chiaro. Tsitsipas rasenta la perfezione, dovendo cancellare una sola palla del contro-break nel quarto game. Alla fine della fiera arriva un netto 6-2.