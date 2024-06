Roland Garros, Jannik Sinner deve cedere a Carlos Alcaraz in una lotta di più di 4 ore. Spagnolo in Finale

Una dura battaglia e così è stata. Vince Carlos Alcaraz l’attesa sfida delle semifinali del Roland Garros 2024 contro Jannik Sinner. L’altoatesino si è dovuto inchinare nel quinto set all’iberico con il punteggio di 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 in 4 ore e 12 minuti di gioco. Grossi meriti ad Alcaraz, capace di fare la differenza con alcuni colpi sensazionali, ma soprattutto più pronto dal punto di vista fisico ad affrontare una sfida di questo genere rispetto a un Sinner che ha pagato anche la sua inattività prima del Major.

Vero che è anche l’iberico ha dovuto fare i conti con problemi al braccio, ma questi non gli hanno impedito di effettuare una preparazione atletica doverosa. E dunque sarà la testa di serie n.3 a proseguire e ad affrontare in Finale il vincente della sfida tra Casper Ruud e Alexander Zverev.

PRIMO SET – Parte bene Sinner con il break in apertura: due buoni passanti per Jannik e un paio di errori di dritto di Alcaraz valgono l’1-0 all’altoatesino. L’azzurro conferma il break, chiudendo il secondo game con uno straordinario rovescio lungolinea. Risponde alla grande anche nel terzo game e va avanti di due break, con lo spagnolo molto falloso. Secondo break confermato a zero nel turno di servizio del pusterese (4-0). Alcaraz si sblocca iniziando a giocare dei colpi in top molto profondi per far perdere campo a Jannik e cambiando ritmo. Reazione di Carlitos, che mettendo grande profondità nei propri colpi ottiene il parziale contro-break (4-2). Sinner risponde immediatamente e strappa il servizio al funambolo di Murcia, con alcune difese pazzesche. Il nostro portacolori tiene botta ai colpi in top del suo avversario e chiude sul 6-2.

SECONDO SET – Tanti errori di Alcaraz, con Sinner che cerca di giocare solido. Il break in apertura gli sorride. Nonostante due doppi falli, Jannik tiene il servizio, chiudendo con un’ottima combinazione palla corta-dritto incrociato. Lo spagnolo però risponde presente e con il dritto fa male nella metà campo di Jannik, trovando il contro-break. Un momento difficile per Sinner, calato improvvisamente al servizio, e l’iberico va in fuga sul 4-2. Un break decisivo per le sorti della frazione, vinta da un Carlitos in grande evidenza sul 6-3.

TERZO SET – L’inizio dell’allievo di Juan Carlos Ferrero è impressionante: vincenti da ogni posizione e 2-0 con break. Sinner però ha la forza di reagire immediatamente e di ottenere con alcune risposte micidiali il contro-break. Inizia una fase però molto complicata per l’altoatesino, costretto a gestire il sopraggiungere dei crampi. Jannik ha però il merito di accettare la situazione e di cambiare la sua strategia: scambi più rapidi, togliendo il tempo all’avversario. Un cambio che non viene recepito da Carlitos, spiazzato da questa situazione e incredibilmente è Sinner ad andare avanti di un break e concludere la frazione sul 6-3.

QUARTO SET – Livello altissimo da parte di entrambi con vincenti di pregevole fattura. Sinner sembra stare meglio fisicamente, ma nello stesso tempo Alcaraz è mentalmente ben focalizzato. Si decide tutto nel decimo game, quando Carlitos con alcuni colpi pazzeschi, tra cui anche un errore banale di Jannik con uno smash, strappa il servizio all’azzurro e si aggiudica la frazione 6-4. Da segnalare nel corso del parziale un’interruzione breve per un malore di uno spettatore.

QUINTO SET – Ha più energie lo spagnolo e in apertura della frazione l’altoatesino cede il servizio. Un break che si rivela letale per lui, nonostante i tentativi lodevoli di mettere in difficoltà lo spagnolo, che soprattutto con il servizio da destra non permette all’azzurro di rientrare. Finisce dunque sul 6-3 in favore dell’iberico.