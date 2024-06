Roland Garros, Iga Swiatek spazza via anche Vondrousova: c’è Gauff in semifinale, è replica della finale 2022

Una semifinale nobilissima nella parte alta del tabellone femminile. Iga Swiatek e Coco Gauff si giocheranno un posto all’ultimo atto del Roland Garros, con la polacca a caccia del suo quarto successo in cinque anni sulla terra francese e la statunitense che vuole tornare al successo sul mattone tritato dopo tre anni.

La numero 1 al mondo si è vestita di nuovo da tritatutto. Se il doppio bagel con Anastasia Potapova poteva essere giustificato dalla differenza in classifica, non fa sconti nemmeno a Marketa Vondrousova, una che prima della sua egemonia è arrivata qui anche in finale. Altro 6-0, poi Swiatek ‘si impietosisce’ e lascia due game alla numero 5 del tabellone: impressionante.

Molto più difficile il compito di Gauff: partita vera contro Ons Jabeur, che ha provato a ribaltare il pronostico andando ad imporsi nella prima frazione, la prima vita dopo tre ko in fila per due set a zero. La statunitense però ha ripreso il controllo delle operazioni con apparente tranquillità, ribaltando l’inerzia e tornando in semifinale a Parigi a distanza di due anni.

Ora però per la campionessa dell’ultimo US Open arriva il difficile: superare la sua bestia nera. Negli ultimi tre anni dieci sconfitte in undici confronti, l’unico successo è quello della semifinale di Cincinnati lo scorso anno che è stato anche l’unico match in cui ha vinto almeno un set. E poi, al Roland Garros, comanda Swiatek: 6-4 6-2 lo scorso anno, 6-1 6-3 nella finale di due anni fa.

ROLAND GARROS 2024, RISULTATI 4 GIUGNO

C. Gauff b. O. Jabeur 4-6 6-2 6-3

I. Swiatek b. M. Vondrousova 6-0 6-2