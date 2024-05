Roland Garros 2024, risultati 31 maggio tabellone uomini: Stefanos Tsitsipas agli ottavi, tre match interrotti dalla pioggia

Va in archivio la sesta giornata del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2024 di tennis, che ha visto, tra i primi incontri del terzo turno, le vittorie degli azzurri Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, entrambi approdati agli ottavi di finale.

Matteo Arnaldi firma l’impresa di giornata ed elimina il russo Andrey Rublev col punteggio di 7-6 6-2 6-4: per l’azzurro agli ottavi di finale ci sarà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, che liquida il cinese Zhizhen Zhang per 6-3 6-3 6-1. Jannik Sinner, invece, regola con un triplice 6-4 il russo Pavel Kotov, ed al quarto turno affronterà il padrone di casa transalpino Corentin Moutet, che rimonta e batte l’austriaco Sebastian Ofner con lo score di 3-6 6-4 6-4 6-1. Agli ottavi anche l’iberico Carlos Alcaraz, che elimina lo statunitense Sebastian Korda per 6-4 7-6 6-3.

Sono tre, invece, gli incontri dei sedicesimi che sono stati sospesi questa sera per pioggia e verranno completati domani: l’avversario di Alcaraz verrà fuori dall’incontro nel quale lo statunitense Ben Shelton è sotto per 4-5 nel primo set contro Felix Auger-Aliassime, con il canadese che alla ripresa andrà a servire per conquistare la partita.

Si sfideranno agli ottavi i vincitori degli altri due incontri: il belga Zizou Bergs è in svantaggio di un set e di un break contro il bulgaro Grigor Dimitrov, il quale servirà per primo al ritorno in campo sul 6-2 2-1, mentre il polacco Hubert Hurkacz è in vantaggio di due set sul canadese Denis Shapovalov. Dopo aver incamerato le prime due partite per 6-3 e per 7-6, l’europeo era in vantaggio nella terza per 2-1, ma al momento dello stop era al servizio il nordamericano e lo score era sul 40-40.

ROLAND GARROS 2024 – RISULTATI MASCHILI 31 MAGGIO

Matteo Arnaldi b. Andrey Rublev 7-6 6-2 6-4

Stefanos Tsitsipas b. Zhizhen Zhang 6-3 6-3 6-1

Ben Shelton c. Félix Auger-Aliassime 4-5* sospesa

Carlos Alcaraz b. Sebastian Korda 6-4 7-6 6-3

Hubert Hurkacz c. Denis Shapovalov 6-3 7-6 2-1 40-40* sospesa

Zizou Bergs c. Grigor Dimitrov 3-6 1-2* sospesa

Corentin Moutet b. Sebastian Ofner 3-6 6-4 6-4 6-1

Jannik Sinner b. Pavel Kotov 6-4 6-4 6-4